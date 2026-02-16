Las Tablas sigue disfrutando de día y de noche con el Carnaval

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La fiesta del Carnaval se disfruta al máximo en diferentes regiones del país, y en Las Tablas, provincia de Los Santos, los colores, el lujo, la música y los culecos no faltan.

En la noche del domingo, las reinas de ambas calles salieron al desfile mostrando sus mejores atuendos, acompañadas de sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, Calle Abajo de Las Tablas publicó su presentación así: “Triunfal Paseo de Coronación con nuestra Reina Platino SRM Astrid Carolina Iª”.

Por su lado, Calle Arriba de Las Tablas publicó en esta red social: “Como Apolo descendiendo en fuego sobre el Parque Porras, SRM Ana Isabel Carrizo Castillo”.

Ambas calles están exhibiendo sus mejores presentaciones con música, colores y alegría.

Información en desarrollo…