Las tiendas permanentes del IMA estarán cerradas en los próximos días

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que entre el martes 9 y el viernes 12 de diciembre las tiendas permanentes estarán cerradas al público.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, solo el 12 de diciembre estará abierta la tienda permanente agropecuaria de Coclé, en un horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

El IMA explicó que, debido a la realización de las Naviferias, se han implementado horarios especiales en las tiendas permanentes en todo el país. Además, en la entidad cuenta con personal reducido para la atención debido al desarrollo de la Naviferias.