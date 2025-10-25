Liberación de tortugas en Punta Chame: una lección de resiliencia y conservación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Era el primer sábado de octubre y el amanecer nos recibió con una mezcla de sol y nubes sobre las aguas tranquilas de Punta Chame, en Panamá Oeste. Un grupo de periodistas nos dirigíamos a vivir una experiencia que —una vez presenciada— te cambia la mirada sobre la naturaleza: la liberación de tortugas marinas.

En la playa nos esperaba Jeanellys Moreno, guía de la organización Tortuguías, un grupo de jóvenes panameños comprometidos con la conservación de las tortugas marinas y de todo el ecosistema costero. Esa mañana tenían una misión especial: liberar 150 “tortuguitas” que darían sus primeros pasos —o más bien, sus primeros aleteos— rumbo al mar.

Pequeñas maestras de resiliencia

Desde las bandejas donde eran transportadas, las pequeñas tortugas se movían con nerviosismo, como si ya supieran que estaban a punto de comenzar una gran travesía.

Antes de las seis de la mañana, Jeanellys las colocó con cuidado en la orilla, a unos metros del oleaje.

“Es importante que caminen por la arena”, nos explicó, “así reconocen el lugar donde nacieron, ejercitan sus pulmones y se preparan para respirar en el mar”.

Las tortugas marinas son verdaderas maestras de la vida. Nos enseñan sobre resiliencia: no importa si hay obstáculos, basura o palitos en su camino, siempre buscan avanzar, adaptarse, seguir adelante.

Guardianas del equilibrio marino

Jeanellys nos cuenta que las tortugas marinas cumplen un papel esencial en los ecosistemas. Transportan nutrientes desde el mar hacia las playas, alimentan los suelos costeros y contribuyen al equilibrio de los arrecifes y las poblaciones de medusas. Sin embargo, su supervivencia está cada vez más amenazada.

“Han existido millones de años sin nuestra ayuda”, comenta la guía, “pero en las últimas décadas, las hemos puesto en riesgo: la caza, el uso de sus caparazones para artesanías, la contaminación plástica y la pesca incidental han reducido drásticamente sus poblaciones”. Solo una de cada mil crías llega a la edad adulta, alrededor de los 15 años.

Cinco especies en peligro en Panamá

En Panamá anidan cinco de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo: lora, carey, caguama o boba, verde y baula. Todas están catalogadas en peligro de extinción.

Mientras Jeanellys hablaba, una de las tortuguitas se quedó rezagada. Parecía cansada o tal vez asustada. La guía la observó con paciencia, la revisó con guantes y decidió darle tiempo. Minutos después, la pequeña también emprendió su camino hacia el mar. “A veces solo necesitan un respiro”, dijo sonriendo. “Esa es la gran lección: nunca rendirse”.

Más allá de la liberación

La jornada formó parte del voluntariado #SomosUno organizado por el Banco Nacional de Panamá. Como parte de la experiencia, visitamos los viveros de tortugas, zonas protegidas donde se trasladan los huevos para evitar su depredación.

La Ley 371 del 1 de marzo de 2023 es una normativa de Panamá que establece el marco legal para la protección y conservación de las tortugas marinas y sus hábitats. Prohíbe la captura, el comercio y el maltrato de estas especies y sus productos, establece sanciones para quienes incumplan y promueve la colaboración entre el gobierno y las comunidades costeras.

La actividad cerró con una limpieza de playa, recordándonos que la conservación comienza con pequeños gestos.

Tortuguías, con más de 15 años de trabajo en la protección de tortugas marinas, organiza limpiezas de playas, charlas educativas, talleres ambientales y experiencias llamadas Tortutrips, donde las personas pueden vivir de cerca la magia de liberar tortugas y aprender sobre su importancia ecológica.

Al final de la jornada, mientras las últimas crías desaparecían entre las olas, nos quedamos con una certeza: proteger a las tortugas es también proteger nuestro propio futuro.