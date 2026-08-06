Licencia de conducir digital entra en su fase final; solo falta el trámite jurídico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ATTT informó que la licencia de conducir digital ya está lista en el plano tecnológico y solo falta completar el proceso jurídico para su implementación. El documento podría costar entre $7.00 y $9.00.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que la licencia de conducir digital ya está lista desde el punto de vista tecnológico. No obstante, aún falta completar el proceso jurídico para iniciar su implementación en todo el país.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, explicó que el proyecto está listo técnicamente, pero es necesario adecuar el marco jurídico, ya que el contrato suscrito con la empresa concesionaria Sertracen en 2008 no contemplaba la existencia de una licencia digital.

“Cuando se hizo ese contrato en 2008, ni pensar por un momento que iba a haber una licencia digital. Son aspectos legales que en cualquier momento se resuelven y se lanza al mercado”, afirmó.

Brea agregó que el lanzamiento también se retrasó porque fue necesario capacitar previamente a los inspectores de la ATTT y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito en la verificación del documento digital, además de realizar pruebas de seguridad y funcionamiento de la plataforma.

“Ahora solamente queda el aspecto jurídico para dar inicio a este plan de modernización de la licencia digital”, indicó.

El funcionario explicó que la propuesta deberá ser aprobada por la Junta Directiva de la ATTT, posteriormente remitida al Órgano Ejecutivo para la emisión del decreto correspondiente y, finalmente, publicada en la Gaceta Oficial.

Añadió que también se revisan aspectos relacionados con la Ley de Protección de Datos Personales, en un trabajo conjunto entre los equipos jurídicos de la ATTT, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la empresa concesionaria.

La licencia digital no sustituirá a la licencia física, sino que funcionará como un documento complementario. Para obtenerla, el conductor deberá contar con una licencia física vigente, estar paz y salvo con la ATTT y realizar el trámite a través de la plataforma Panamá Conecta, de la AIG.

Diseño de la nueva licencia de conducir en Panamá. Cortesía/ATTT

Brea adelantó que el costo de la licencia digital aún no ha sido definido, aunque se estima que oscilará entre 7 y 9 dólares, dependiendo de la inversión del concesionario.

La ATTT proyecta que alrededor de 50 mil conductores adopten la licencia digital durante los primeros meses de funcionamiento, especialmente por la facilidad que ofrecerá tanto para conducir en Panamá como para quienes utilizan su licencia durante viajes al extranjero.

El director explicó que el documento contará con mecanismos de seguridad para evitar falsificaciones. Los inspectores verificarán su autenticidad mediante dispositivos electrónicos que validarán la información en tiempo real. Si un conductor presenta únicamente una fotografía de la licencia, será sancionado por no portar el documento de forma correcta.

La licencia digital tendrá validez para todos los trámites en los que se requiera la identificación del conductor, ya que podrá verificarse electrónicamente a través de la plataforma oficial.