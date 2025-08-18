Panamá, 18 de agosto del 2025

    Nueva opción

    Licencia digital será opcional y costará cerca de $7, confirma el director de la ATTT

    Henry Cárdenas P.
    Este documento emitido digitalmente será equivalente, en su uso y efectos jurídicos, a la licencia física, por lo que podrá ser utilizada de la misma manera durante los procedimientos de fiscalización.

    El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez, afirmó que la licencia digital para los conductores será opcional y no reemplazará el documento físico, el cual seguirá vigente.

    En conferencia de prensa, Henríquez adelantó que se tiene previsto que para mediados de octubre la licencia digital esté disponible para los conductores que prefieran esta opción a un costo de $6.90.

    Reiteró que la tradicional licencia que se expide también seguirá emitiéndose a un costo de $40.

    “Una vez que entre en función, es bueno aclarar que ella [la digital] no reemplaza la licencia oficial, la cual sigue vigente, y por lo tanto, todo conductor debe mantenerla en su poder”, afirmó Henríquez.

    El titular de la ATTT recalcó que esta licencia digital funcionará con una aplicación con todas las medidas de seguridad.

    En el Decreto Ejecutivo que regula la licencia digital, la ATTT sustenta que la implementación de esta medida conlleva ventajas significativas, como mayor accesibilidad, autenticación segura, reducción del riesgo de extravío y simplificación de trámites.

    Asimismo se establece que los conductores podrán presentar este documento a través de plataformas electrónicas oficiales o medios digitales previamente autorizados por la ATTT, sin que ello implique la eliminación del formato físico.

    De igual forma, se plasma que este documento emitido digitalmente será equivalente, en su uso y efectos jurídicos, a la licencia física, por lo que podrá ser utilizada de la misma manera durante los procedimientos de fiscalización.

