    Reunión de homologación

    Licitación: 11 empresas están interesadas en rehabilitar 12 puentes vehiculares en la ciudad capital por $11 millones

    Henry Cárdenas P.
    Los 12 puentes vehiculares están ubicados en la ciudad capital. Cortesía

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó este miércoles 17 de septiembre que 11 empresas mostraron interés en la licitación pública para la rehabilitación de 12 puentes, tipo Mabey, en la ciudad capital.

    Esta mañana se llevó a cabo la reunión de homologación, en donde los interesados realizaron consultas, presentaron observaciones y se les aclaró aspectos técnicos del pliego de cargos.

    El MOP informó que el contrato incluye el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de los puentes elevados vehiculares. Entre ellos están los ubicados en la Vía España, Paraíso (San Miguelito), Villa Lucre, Los Pueblos, San Antonio, Las Acacias, Brisas del Golf, la USMA, la DIJ, la Asamblea Nacional, la Avenida Balboa con 3 de Noviembre y la Avenida Martín Sosa con Transístmica.

    Se informó que el proyecto incluye un período de tres años de mantenimiento responsable, con la finalidad de extender la vida útil de los puentes, preservar la seguridad de los usuarios y garantizar que las estructuras permanezcan en óptimas condiciones.

    El MOP recordó que la presentación de propuestas está programada para el martes 14 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m., a través del portal de Panamá Compra, en la modalidad de Licitación por Mejor Valor. Seguidamente, se efectuará el acto público de apertura de propuestas.

    El proyecto tiene un precio de referencia de $11 millones.

