Licitación de la basura en San Miguelito avanza con un solo consorcio

A menos de un mes de que culmine el contrato de concesión para la recolección de desechos en el distrito de San Miguelito con la empresa Revisalud, el próximo 18 de enero de 2026, la licitación pública para el servicio de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos en este distrito cuenta con un solo proponente.

Y es que el pasado 19 de diciembre fue la fecha establecida para la presentación de propuestas del acto público que adelanta la Alcaldía de San Miguelito; sin embargo, solo dos empresas presentaron ofertas. Se trata del Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito, que presentó una propuesta por un monto de 264 millones de dólares; es decir, 51 millones de dólares menos que el precio de referencia establecido, que asciende a 315 millones de dólares.

Este consorcio está conformado por la empresa Relleno, Transporte y Equipo, S.A. (Retraneq, S.A.), suscrita por Antonio Luis Charris; Pronto Aseo, suscrita por Adolfo Brockmann Cervantes; y Recicladora Nacional de Panamá, S.A., cuyo representante legal es Julio César Arce.

Mientras que el segundo proponente fue la empresa Gicaher, cuya oferta fue presentada a las 10:53 a.m., apenas unos minutos antes del cierre del acto público, previsto para las 11:00 a.m., por un monto de 500,000.00 dólares.

Esta empresa fue descalificada debido a que no presentó la fianza de propuesta, establecida como un requisito obligatorio en el artículo 59 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Así quedó consignado en el acta de apertura de propuestas, firmada por Fritz Beermann, jefe del Departamento de Compras del Municipio de San Miguelito.

La empresa Gicaher, según los documentos disponibles en el portal Panamá Compra, fue creada el 25 de mayo de 2023, y su razón social figura a nombre de Gilberto Sanjur.

Representantes a la espera de nueva empresa

Por su parte, el representante del corregimiento José Domingo Espinar, Guillermo García, considera que la Alcaldía de San Miguelito sí está preparada para hacer frente al servicio de recolección de basura, una vez culmine la concesión con Revisalud.

Según García, “lamentablemente, a partir de la contratación con la empresa Revisalud- que hasta el día de hoy continúa prestando el servicio- las cosas no se hicieron correctamente. De hecho, lo he señalado en días recientes: el contrato con Revisalud consta de apenas tres páginas, pese a tratarse de un contrato millonario con múltiples aristas. En tan solo tres hojas se intentó resumir un acuerdo de gran complejidad”, indicó.

El representante destacó que el distrito se encuentra en una situación totalmente distinta, ya que el contrato vencerá el próximo 18 de enero de 2026.

Por el momento, el proceso de licitación para la concesión del servicio de recolección de residuos sólidos en San Miguelito, por un período de 20 años, se encuentra en fase de evaluación, luego de la apertura de propuestas realizada el pasado viernes 19 de diciembre.

Irma Hernández, alcaldesa del distrito de San Miguelito, encabezó el recorrido junto a las empresas interesadas en la licitación. Elysée Hernández

Iván Cheribín, representante del corregimiento de Rufina Alfaro y presidente del Consejo Municipal, señaló que, tras la descalificación de uno de los proponentes de la licitación por no presentar la fianza correspondiente, permanece un solo consorcio en competencia.

Indicó que “tras la apertura se abrió un período de 48 horas para la presentación de posibles reclamos, impugnaciones o modificaciones al proceso”.

Cumplido ese plazo, la propuesta quedó en manos de una comisión evaluadora, la cual tiene la responsabilidad de analizar los aspectos técnicos, financieros y legales. De no existir objeciones y si la comisión considera viable la oferta, el proceso continuará con la confección del contrato y la eventual adjudicación, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y los lineamientos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), explicó el representante.

En cuanto a la conformación de la comisión evaluadora, el representante indicó que, aunque se solicitó que fuera lo más amplia posible e incluyera a sectores como el Colegio Nacional de Abogados, la designación de sus miembros corresponde al Órgano Ejecutivo, a través de la DGCP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No obstante, aseguró que existe un cumplimiento estricto de la normativa legal durante todo el proceso.

El representante destacó que el pliego de cargos de esta licitación refleja las necesidades reales del distrito, calificándolo como una “radiografía” de la situación de San Miguelito, tras más de dos décadas de una contratación que, según señaló, no resolvió de forma estructural el problema de la recolección de desechos.

Actualmente, varias comunidades del distrito presentan acumulación de basura, debido a que la empresa saliente no está realizando la recolección con la frecuencia necesaria, sumado al incremento en la generación de desechos durante el último mes del año, producto de las fiestas.

Gran cantidad de basura se acumulan en las calles del distrito de San Miguelito a pocos días que culmine el contrato de concesión de recolección de desechos con Revisalud. LP Yaritza Mojica