Licitación de laptops del Meduca se reduce a solo dos empresas en competencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cuatro empresas participaron en la licitación del Meduca para la compra de laptops por más de $273 millones, pero solo dos continúan en el proceso tras la presentación de propuestas.

El proceso para la compra de computadoras portátiles y licencias digitales del Ministerio de Educación (Meduca) comenzó a tomar forma tras la presentación de propuestas, pero también dejó un primer resultado claro: la competencia se redujo a la mitad. De las cuatro empresas que participaron en el acto público, solo dos continúan en carrera por un contrato que supera los $273 millones.

En el acto se presentaron +Móvil, GBM de Panamá, S.A., IS Group y el Consorcio IA Para Todos, integrado por Pixart Panamá y Pixart SRL. Las propuestas económicas evidenciaron un amplio rango de precios, que refleja no solo distintas estrategias, sino también posibles diferencias en el alcance de lo ofertado.

+Móvil presentó la propuesta más alta, por $378.2 millones, seguida por IS Group con $304.1 millones y el consorcio con $260.3 millones. En contraste, GBM de Panamá registró una oferta de $4.4 millones, considerablemente menor al resto.

Sin embargo, el proceso no avanzó únicamente en función de los montos. Dos de los proponentes quedaron fuera en esta primera etapa. IS Group y el Consorcio IA Para Todos, no superaron la revisión inicial, según consta en el acta del proceso.

Con este escenario, +Móvil y GBM de Panamá quedaron como los únicos proponentes cuyas ofertas fueron admitidas. El proceso entra ahora en la fase de evaluación técnica y económica.

La licitación busca dotar de equipos tecnológicos a los estudiantes del sistema educativo oficial, como parte de su estrategia de transformación digital. En este marco, la entidad proyecta la adquisición de más de 531,250 computadoras portátiles, así como 21,000 licencias de Microsoft.

Estudio cuestiona estrategia educativa

En paralelo, un reciente estudio titulado El Espejismo Tecnológico, elaborado por Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa), advierte que el país podría estar frente a una estrategia costosa con resultados limitados.

El informe, basado en el análisis de más de 150 estudios internacionales, concluye que la entrega masiva de computadoras no ha demostrado mejoras significativas en el aprendizaje de los estudiantes.

Lea el estudio completo aquí:

Según el documento, el impacto de estos programas es prácticamente nulo en áreas clave como matemáticas, lectura y ciencias. Experiencias en países como Perú y Uruguay, donde se han invertido cientos de millones de dólares en iniciativas similares, no lograron traducirse en avances académicos relevantes.

En ese contexto, la decisión que adopte Meduca no solo definirá qué empresa se adjudica el contrato, sino también si esta millonaria inversión logrará generar un cambio real en las aulas o si, como advierten algunos estudios, se trata de una apuesta cuyos resultados siguen en duda.