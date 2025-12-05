Licitación de residuos en San Miguelito suma nueva prórroga, por solicitud de empresas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Por segunda ocasión, la Alcaldía de San Miguelito modificó la fecha y hora de la presentación de las propuestas del pliego de condiciones de la licitación pública para la concesión de la gestión integral de residuos sólidos urbanos —recolección, transporte, barrido, tratamiento y disposición final— del distrito, por un monto de referencia de 315.2 millones de dólares.

Fritz Beermann, jefe de Compras del Municipio de San Miguelito, firmó la adenda N.° 6, mediante la cual se modificó la fecha de presentación de las propuestas de las empresas interesadas en esta licitación. Del 1 de diciembre a las 11:00 a.m., pasó al próximo viernes 19 de diciembre de 2025, a la misma hora.

Originalmente, en el pliego de cargos que está en Panamá Compras, se tenía establecido la presentación de propuestas para el 15 de septiembre a las 11:00 a.m., pero en la adenda N.° 5 se estableció una nueva fecha para el 31 de octubre; sin embargo, esta también fue modificada.

La extensión del tiempo para presentar las ofertas surge de una solicitud de las propias empresas interesadas en la licitación. Solo en la reunión de homologación, realizada el pasado 22 de agosto, participaron más de 30 empresas, con alrededor de 70 representantes.

Licitación no ha sido declarada desierta

Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito, aclaró que la licitación para la “Concesión de la gestión de los residuos sólidos urbanos, así como el servicio de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final en San Miguelito” no ha sido declarada desierta. Explicó que una sola empresa presentó propuesta, pero no ha sido declarada desierta, por lo que se extendió el tiempo de presentación de las propuestas.

Irma Hernández, alcaldesa del distrito de San Miguelito, encabezó el recorrido junto a las empresas interesadas en la licitación. Elysée Hernández

Hernández explicó que las propias empresas participantes solicitaron una prórroga o extensión para la presentación de sus propuestas porque les hacen falta algunos requisitos, como paz y salvo, temas de fianzas y certificación ISO que están esperando que se complete.

Hernández reconoció que el pliego de condiciones de esta licitación —para la concesión del manejo de los residuos sólidos en el distrito, que será por 20 años— “no es un pliego sencillo”; es complejo por la realidad del distrito de San Miguelito.

“La empresa que decida participar debe estar altamente preparada y calificada para el reto que se viene. Estamos a tiempo de poder brindar esa extensión para que más empresas puedan participar y tener varias propuestas sobre la mesa, y que el comité evaluador pueda seleccionar”.

Detalles del pliego de condiciones

Entre los puntos que contempla la nueva licitación del municipio destacan: mayor frecuencia y cobertura del servicio; segmentación por tipo de usuario (residencial, comercial, institucional y prepago); incorporación de tecnologías de georreferenciación y monitoreo (GPS); estrategias de reciclaje y separación en origen; y soluciones adaptadas para comunidades marginadas. Además, se prevé una inversión en flota vehicular, centros de transferencia y sistemas de control operativo.

También se propone la clasificación del territorio en zonas operativas diferenciadas por colores: Zona Verde, Azul y Naranja, conforme a sus características urbanas, sociales y de generación de residuos.

El pliego establece que la concesionaria será responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos, equipos e instalaciones empleados en la prestación del servicio. Además, deberá garantizar la reposición total de la flota vehicular en un plazo máximo de 10 años, contados a partir del inicio de operaciones.

Asimismo, deberá implementar y mantener un Programa Integral de Barrido Manual y Mecanizado que garantice la limpieza permanente de calles, vías, aceras, plazas, parques y demás espacios públicos dentro del área designada.

Durante el primer año, la empresa concesionaria podrá operar con flota alquilada para ajustar sus estrategias. Sin embargo, a partir de 2027, cada zona deberá operar conforme al modelo establecido y avanzar progresivamente en la implementación de infraestructura y equipamiento correspondientes.

También se contempla la incorporación de Puntos Limpios Móviles (PLM), vehículos especialmente acondicionados con compartimentos diferenciados para la recolección de residuos especiales peligrosos y no peligrosos. Se implementarán cinco nuevos PLM por año entre 2027 y 2029.

Otro aspecto a implementar es la creación de un Centro de Mantenimiento y Logística (CML) y un Centro de Gestión Inteligente de Residuos (Cegir) para la Alcaldía de San Miguelito, ambos con funciones de monitoreo y supervisión.

La cobertura de este plan de mejoras incluye vehículos de recolección selectiva, de transferencia comunitaria, vehículos PLM, barredoras mecánicas, contenedores comunitarios, equipos de los Centros de Transferencia Comunitarios (CTC), así como infraestructura para el centro logístico y de mantenimiento y la del CEGIR.

El nuevo concesionario deberá brindar el servicio a más de 350,000 habitantes distribuidos en nueve corregimientos. Esta concentración demográfica genera un volumen estimado de entre 350 y 500 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, lo cual representa un desafío operativo significativo.