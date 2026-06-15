Licitación del Meduca para compra de laptops vuelve a quedar desierta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La compra de 531,250 computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial quedó nuevamente en suspenso, luego de que la Comisión Verificadora recomendara declarar desierta la licitación.

La Comisión Verificadora designada por el Ministerio de Educación (Meduca) recomendó, por segunda vez, declarar desierta la licitación pública para la compra de 531,250 computadoras portátiles destinadas a estudiantes del sistema oficial por un monto de $268.5 millones, según consta en documentos publicados en el portal Panamá Compra.

Este proceso forma parte de una serie de intentos del Meduca para concretar la adquisición de equipos tecnológicos para estudiantes del sistema oficial desde 2024, incluyendo un convenio inicial fallido, una licitación pública en 2025 parcialmente adjudicada y un segundo proceso en 2026 que tampoco logró concretarse, lo que eleva a cuatro los intentos registrados hasta la fecha.

De acuerdo con el informe, fechado el 10 de junio de 2026, durante el acto de apertura de propuestas realizado el 22 de mayo se recibieron dos ofertas económicas. El Consorcio Positivo Panamá, integrado por la empresa brasileña Positivo Tecnología, S.A., y la ecuatoriana Crounal, S.A., presentó la oferta más baja, por $283.5 millones, mientras que +Móvil ofertó $292.7 millones.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, la Comisión Verificadora inició la revisión de la documentación presentada por el proponente con el menor precio ofertado.

Tras evaluar los documentos aportados por el Consorcio Positivo Panamá y revisar la información subsanada durante el período correspondiente, la comisión concluyó que la propuesta no cumplía con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos.

Entre los hallazgos consignados en el informe, se determinó que uno de los documentos emitidos en el extranjero no evidenciaba el cumplimiento de las autenticaciones requeridas mediante apostilla o legalización.

Además, el consorcio no acreditó el requisito relacionado con la certificación de calidad del sistema antirrobo y de administración de dispositivos móviles (MDM) ofertado, al no presentar la documentación que demostrara que el desarrollo, mantenimiento y control de versiones del software se realizaban bajo un Sistema de Gestión de Calidad certificado.

Debido a estos incumplimientos, la Comisión Verificadora no recomendó la adjudicación del contrato a este proponente.

Aquí el informe completo de la Comisión Verificadora:

La segunda propuesta

Posteriormente, el equipo evaluador analizó la oferta presentada por +Móvil, empresa que ocupó el segundo lugar en cuanto al monto ofertado.

La revisión también identificó incumplimientos en esta propuesta. Según el informe, +Móvil no acreditó la experiencia mínima requerida al no presentar documentación que evidenciara el cumplimiento del porcentaje contractual exigido en el pliego de cargos.

Adicionalmente, la Comisión Verificadora concluyó que la ficha técnica del equipo ofertado no cumplía con las especificaciones establecidas, ya que contemplaba 8 GB de memoria RAM, cuando el pliego exigía un mínimo de 16 GB. Asimismo, el documento no detallaba la cantidad de núcleos del procesador ofertado.

El informe también señala que la muestra física presentada por la empresa no coincidía con las características técnicas descritas en la ficha del equipo ofertado.

Tras completar el análisis de ambas propuestas, la comisión concluyó que ninguna cumplía con las condiciones necesarias para recomendar la adjudicación del contrato.

En consecuencia, recomendó declarar desierto el acto público. “De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, recomendamos declarar desierto el acto público, toda vez que las propuestas verificadas no cumplen con los requisitos del pliego de cargos”, concluye el documento.

Tras esta decisión, la normativa vigente permite a la entidad convocar un nuevo proceso de contratación, con ajustes o modificaciones al pliego de cargos, de considerarse necesario.

El objetivo de la licitación

El proceso de contratación tenía como objetivo adquirir computadoras portátiles para estudiantes del sistema educativo oficial, como parte de los esfuerzos por fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La compra de estos equipos buscaba ampliar la disponibilidad de recursos digitales entre la población estudiantil y contribuir a reducir la brecha tecnológica, especialmente en los centros educativos públicos.

En paralelo, el Meduca adjudicó en mayo pasado el renglón correspondiente a las licencias M365 A3 a la empresa GBM de Panamá, S.A., por un monto de $4,445,700. Mientras, que la licitación que se realizó para la compra de computadoras también quedó en desierta.

Este es el cuarto intento del Meduca por concretar la adquisición masiva de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial. Procesos anteriores enfrentaron distintos obstáculos que impidieron su culminación, por lo que la recomendación de declarar desierta esta nueva licitación vuelve a retrasar la entrega de los equipos tecnológicos contemplados dentro de esta iniciativa.

Un proceso en medio de cuestionamientos

Más allá del proceso de contratación, la adquisición masiva de equipos tecnológicos ha estado acompañada de cuestionamientos sobre la efectividad de este tipo de programas en el sistema educativo panameño.

Un reciente estudio titulado El espejismo tecnológico, elaborado por Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa), advierte que la distribución de computadoras portátiles, por sí sola, no necesariamente se traduce en mejoras del aprendizaje.

El informe, basado en la revisión de más de 150 investigaciones internacionales, concluye que la entrega de computadoras ha mostrado efectos mínimos o estadísticamente insignificantes en el rendimiento académico de los estudiantes en áreas como matemáticas, lectura y ciencias.

La recomendación de declarar desierta la licitación obliga ahora al Meduca a definir cómo garantizará la adquisición de estos equipos para los estudiantes del sistema oficial, en medio del debate sobre la efectividad de los programas de distribución masiva de computadoras en el ámbito educativo.