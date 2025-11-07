Licitación por $84.6 millones para la compra de medicinas atrae el interés de 30 empresas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 30 empresas mostraron interés en el acto de homologación de la Licitación de Precio Único 05-2026 (I Convocatoria) de medicamentos biológicos y biotecnológicos que realiza la Caja de Seguro Social (CSS), con el fin de adquirir productos destinados a pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas.

La inversión para esta licitación asciende a $84,615,549.03, monto que, según la CSS, cubrirá el abastecimiento de estos tratamientos durante un período de 15 meses.

El pasado viernes 31 de octubre, la entidad realizó la reunión previa y de homologación de la licitación, un acto que generó amplio interés entre proveedores nacionales e internacionales. Participaron 20 empresas de forma presencial y 10 de manera virtual, con el fin de conocer los detalles técnicos y administrativos del proceso, que contempla 49 renglones de medicamentos especializados.

Según la institución, durante la sesión los representantes realizaron consultas sobre especificaciones, entregas y requerimientos operativos. Ahora, el equipo técnico prepara una adenda con las modificaciones correspondientes al pliego de cargos antes de la recepción final de propuestas, programada de forma electrónica para el 4 de diciembre a las 10:00 a.m. en el portal PanamaCompra.

Para las organizaciones de pacientes, la magnitud de la inversión representa un paso crucial para atender la alta demanda de medicamentos de alto costo.

Emma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, señaló que esta compra “garantiza el acceso a tratamientos esenciales” y pidió transparencia y cumplimiento a los proveedores.

Por su parte, Emilia Martínez, presidenta de la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple, manifestó estar complacida, “porque $84 millones en medicamentos no es una cifra menor. Que la CSS se esté abasteciendo nos alegra, ya que esto beneficia directamente a toda la población asegurada”.

La licitación a precio unitario incluye el suministro, almacenamiento, transporte y entrega —según necesidad y requerimiento— de medicamentos biológicos y biotecnológicos.

En total, se adquirirán 49 medicamentos para atender la demanda de pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, entre ellos: adalimumab, utilizado en enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, eritropoyetina, indicada para tratar la anemia.

Además del factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), usado para aumentar glóbulos blancos, también licitan la compra de la heparina de bajo peso molecular y heparina sódica, que previenen la formación de coágulos.

La insulina análoga Lispro e insulina regular, para control de glucosa y la ustekinumab, para psoriasis en placas, artritis psoriásica, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, entre otros medicamentos.

Para este acto público, la entidad indicó en el pliego de condiciones que se admitirá un incremento de onerosidad de hasta el 20% respecto del precio de referencia de cada renglón.

Con esta licitación, la CSS busca asegurar la disponibilidad continua de medicamentos altamente especializados, reforzando su compromiso con los pacientes que dependen de estos tratamientos para mantener su estabilidad y calidad de vida.