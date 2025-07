Licitaciones fallidas y comunidades secas: se agrava la escasez de agua en Capira y Chame

Exclusivo Suscriptores

La falta de agua potable continúa siendo la principal queja de las comunidades en todo el territorio nacional. Esta vez, en la provincia de Panamá Oeste, distritos como Capira, Chame, San Carlos e incluso las áreas de playa, entre otros, se han visto afectados por la escasez y la falta de camiones cisterna que los abastezcan del líquido.

Esta semana, los diputados Eduardo Vásquez, del circuito 13-2 (Capira), y Edwin Vergara, del circuito 13-3 (Chame y San Carlos), se pronunciaron en el pleno de la Asamblea Nacional e hicieron un llamado al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para que resuelva este problema que afecta a miles de moradores.

Vásquez, por su parte, expresó su descontento porque Capira, pese a formar parte de la cuenca hidrográfica que abastece al país, enfrenta una grave escasez de agua. Según el diputado, "existe una falta de planificación en la institución responsable del suministro de agua”. “Hemos llamado una y otra vez porque las turbinas se dañan, las bombas también, y no hay respuesta”, denunció.

Entre las comunidades afectadas están Capira Cabecera, El Progreso, Las Colinas, El Lídice, Ciruelito, Villa Vanessa, Pueblo Nuevo, Flamenco, Villa Rosario, El Santísimo, la Escuela Bilingüe Harmodio Arias Madrid, La Pita, entre otras.

Por su parte, el diputado Vergara también se hizo eco de la denuncia y manifestó cansancio y enojo ante la inacción del Idaan. Asegura que las comunidades han sido pacientes y que las autoridades locales han intentado colaborar, a través de las juntas comunales y las alcaldías, pero la situación “ya no es sostenible”.

“Siempre hay problemas: que la planta está dañada, que las tuberías están rotas, que hacen falta insumos y herramientas, o equipos como retroexcavadoras para resolver los problemas”, añadió. Incluso indicó que las comunidades deben alquilar estos equipos para solucionar situaciones que le corresponden al Idaan.

Vergara señaló que Chame, Bejuco, Gorgona y San Carlos necesitan tener agua más horas al día. “El cuento de que no hay insumos ya no aplica, porque hay presupuesto”. El diputado calificó la institución como “inoperante” y exigió al director del Idaan, Rutilio Villarreal, que tome decisiones drásticas, “incluso destituciones, si es necesario”.

En el caso de Chame, cada vez que se daña la planta potabilizadora se requiere abastecer de agua mediante cisternas a los sectores altos, pero esto también se ha visto afectado por la insuficiencia de camiones disponibles para brindar ese servicio.

Datos del Censo de Vivienda de 2023 revelaron que al menos 300,000 panameños dependen de esta modalidad de abastecimiento.

Licitan servicios de camiones cisterna

El director del Idaan, Rutilio Villarreal, informó que la institución convocó este 2025 una licitación por un monto de 4.8 millones de dólares para reorganizar el servicio de camiones cisterna y atender diversas zonas del país donde el agua no llega por red.

Sin embargo, el acto público fue declarado desierto recientemente, debido a que los proponentes no cumplieron con varios de los requisitos exigidos, particularmente los tecnológicos.

Villarreal explicó que entre estos requerimientos se incluía la instalación de medidores de volumen en las unidades cisterna y sistemas GPS, administrados y financiados directamente por el Idaan, a propósito de garantizar mayor control y transparencia en la distribución del agua.

Según el director, esta fiscalización es necesaria porque heredó de administraciones pasadas una deuda de 51.8 millones de dólares en compromisos relacionados con el suministro de agua mediante camiones cisterna.

Villarreal explicó a La Prensa que muchos de estos proveedores no contaban con contratos debidamente refrendados por la Contraloría General de la República. “Algunos casos correspondían a simples notas de compromiso, otros a contratos o licitaciones sin respaldo presupuestario, lo que impidió su perfeccionamiento. Incluso se prestaron servicios bajo supuestas emergencias sin cumplir con los procedimientos legales establecidos”.

Al ser declarada desierta la licitación, el proceso deberá presentarse nuevamente ante la Junta Directiva del Idaan, con el objetivo de aprobar una segunda convocatoria y publicar un nuevo pliego de condiciones en el portal Panamá Compra.

El director detalló que en esta nueva versión se realizarán ajustes importantes, sobre todo en la cantidad de rutas. “Inicialmente contemplamos unas 108 rutas en todo el país, pero tras una evaluación técnica estas disminuirán”.

No obstante, la nueva convocatoria no podrá ser lanzada este año, ya que no podría implementarse el servicio antes de marzo. “Por eso, se ha proyectado que la nueva contratación inicie en abril de 2026 y tendrá una vigencia bianual”, explicó el funcionario.

Para esta licitación, el monto estimado rondará entre 10.4 millones de dólares y 10.6 millones de dólares, aunque la cifra final dependerá de la aprobación de la Junta Directiva.

Con respecto a la cobertura de los camiones cisterna, los servicios se mantendrán hasta lograr un mejor contrato. Villarreal también indicó que desde el año pasado, se han realizado mejoras en la red hidráulica, incluida la instalación de válvulas, la puesta en marcha de tanques de almacenamiento y otros ajustes operativos. “Esto ha permitido que muchas comunidades que antes dependían de cisternas ahora reciban el servicio por red, lo que ha generado un ahorro aproximado de 7.8 millones de dólares”, destacó.

Mientras la licitación se concreta, hay comunidades que continúan abasteciéndose de agua por medio de camiones cisterna, como en Panamá este; Arraiján y La Chorrera, en Panamá Oeste; Limón, Sabanitas, Cativá, Cristóbal Este y Puerto Pilón, en Colón; Almirante y Changuinola, en Bocas del Toro; así como Los Pozos, Pesé, Chitré, en Herrera; y Agua Fría y Yaviza, en Darién, entre muchas otras.

