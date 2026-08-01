Licitarán otra vez la planta de tratamiento de aguas residuales en Caimito a un costo de $139 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ministerio de Salud inició la antesala del proceso de precalificación para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Caimito, una obra valorada en $139 millones que busca fortalecer el saneamiento en Panamá Oeste.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Saneamiento de Panamá, realizó la antesala del proceso internacional de precalificación para el proyecto de Validación, Diseño Final, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Caimito, en la provincia de Panamá Oeste, una obra valorada en 139 millones de dólares.

La jornada, realizada el 31 de julio, reunió a representantes de empresas nacionales e internacionales, así como a organismos multilaterales de financiamiento, con el propósito de presentar el alcance técnico del proyecto y recoger observaciones del mercado antes de iniciar formalmente el proceso de licitación.

Minsa realiza la antesala al proceso de precalificación para el proyecto de la PTAR Caimito. Cortesía

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la inversión en saneamiento representa una de las medidas más efectivas para proteger la salud de la población.

“Para el Minsa, el saneamiento no es únicamente una obra de infraestructura; es una de las intervenciones más efectivas para proteger la salud de nuestra población. Cada planta de tratamiento representa una barrera contra la propagación de enfermedades y una inversión directa en el bienestar de las comunidades”, afirmó.

La futura PTAR Caimito permitirá atender el crecimiento poblacional de Panamá Oeste, especialmente en los distritos de Arraiján y La Chorrera, mediante el tratamiento adecuado de las aguas residuales, reduciendo riesgos sanitarios y protegiendo las fuentes hídricas de la región.

Según el último Censo de Población y Vivienda, el distrito de La Chorrera cuenta con 258,221 habitantes, mientras que Arraiján registra 299,079.

María Fernanda de Mendoza, coordinadora del Programa Saneamiento de Panamá, explicó que esta fase constituye un sondeo de mercado para garantizar un proceso competitivo y transparente.

“Esta antesala no forma parte de la licitación, sino que busca dar a conocer un proyecto de gran envergadura y recibir aportes del sector privado junto con nuestros organismos financiadores. Estamos convencidos de que el éxito de estas iniciativas depende de procesos participativos y transparentes”, indicó.

De Mendoza recordó que el Programa Saneamiento de Panamá acumula 25 años desarrollando infraestructura sanitaria en el país y señaló que actualmente avanzan las obras de alcantarillado sanitario en Arraiján y La Chorrera, las cuales conducirán las aguas residuales hacia la futura planta de Caimito.

El proyecto busca beneficiar a más de 254,000 habitantes de sectores como Vista Alegre, Puerto Caimito, Barrio Balboa, Barrio Colón y Playa Leona, entre otras comunidades.

La iniciativa cuenta con el cofinanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), cuyos representantes participaron en la jornada junto con empresas interesadas en desarrollar la obra.

La planta de tratamiento vuelve a licitación

La PTAR de Caimito ya había sido licitada durante la administración anterior por un monto de 111.4 millones de dólares. El proyecto fue adjudicado en junio de 2023 al Consorcio Aguas de Puerto Caimito Oeste; sin embargo, en noviembre de 2024 el contrato fue devuelto al Minsa por la Contraloría General de la República sin el refrendo correspondiente.

De acuerdo con el Minsa, el contratista informó que, debido a las condiciones en que fue licitado y al monto adjudicado, no sería posible ejecutar el proyecto. Ante esta situación, la entidad decidió convocar una nueva licitación y ajustar el precio de referencia a 139 millones de dólares.

Precisamente, con la precalificación se busca conocer previamente a las empresas que tienen la capacidad técnica, financiera y legal para participar en una licitación.