Línea 177 ha recibido alrededor de 37 mil 200 llamadas

PROCESO DE VACUNACIÓN

Hasta el momento la línea 177 –habilitada para que las personas inscritas en el circuito 8-6 puedan conocer el día, hora y escuela donde le corresponde la vacuna contra la Covid-19– ha recibido alrededor de 37 mil 200 llamadas.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud (Minsa), entidad que aclaró que esta línea solo brinda detalles o la información del circuito al que le corresponde vacunarse por semana.

Es decir, esta semana correspondió al circuito 8-6 de San Miguelito, donde únicamente los residentes de este sector podrán conocer la información sobre la vacunación. En tanto, la próxima semana corresponde al 8-8 y de esta manera se pueda llevar un orden de la información, precisó el Minsa.

Por otro lado, Reynaldo Herrera, director nacional de la oficina de Informática del Minsa. Indicó que se está trabajando para integrar la opción No. 2 de la línea 177, que permitirá a los ciudadanos reprogramar su cita de no poder asistir el día que le corresponde. También se trabaja en la opción No. 3 que funcionará para ingresar los datos de las personas que deseen acceder a las vacunas.

“Estas dos últimas dos opciones no están disponibles, pero tan pronto lo estén lo estaremos notificando de manera responsable”, destacó Herrera.

Esta línea es gratuita y las personas pueden acceder desde teléfonos fijos o celulares.

Cabe recordar que conocer el día, hora y centro educativo donde le corresponde la vacuna puede ser recibida a través del sistema inteligente ROSA, del sitio web habilitado por el Gobierno y por la línea 177.