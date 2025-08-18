Línea 3 del Metro: cierre vial en Loma Cová a partir de mañana 19 de agosto

A partir de este martes 19 de agosto, Metro de Panamá, S.A. llevará a cabo un cierre parcial de la carretera Panamericana, a la altura de Loma Cová, como parte de las obras de construcción de la Línea 3.

Según informó la entidad, los trabajos tendrán una duración de tres meses y se llevarán a cabo en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. El motivo principal del cierre es la instalación de las láminas de cubierta del techo de la estación que se construye en este sector del oeste de la ciudad.

Este cierre forma parte del cronograma de avances del megaproyecto de movilidad que conectará la ciudad de Panamá con Panamá Oeste, que busca beneficiar a miles de usuarios del transporte público.

Durante el periodo de intervención, los carriles hacia La Chorrera serán modificados, pero el flujo vehicular se mantendrá en ambos sentidos, con señalización temporal. Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y seguir las instrucciones del personal en el área.

En cuanto al tránsito peatonal, el paso ha sido reubicado para garantizar la seguridad de los transeúntes. Se ha habilitado señalización específica para acceder a las paradas de buses de manera segura.

El Metro de Panamá, S.A. hace un llamado a la ciudadanía a mantener la precaución, respetar las indicaciones en el área y mantenerse informada sobre el desarrollo de los trabajos.