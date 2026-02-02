Panamá, 02 de febrero del 2026

    Trabajos

    Línea 3 del Metro: la tuneladora Panamá llegó a Balboa

    Henry Cárdenas P.
    La tuneladora Panamá excava en el sector de Balboa, provincia de Panamá. LP/Isaac Ortega

    La conexión entre las provincias de Panamá Oeste y Panamá, por debajo de las aguas del Canal de Panamá, se concretó la tarde de este lunes 2 de febrero con la llegada de la tuneladora Panamá al pozo de Balboa.

    La tuneladora realiza los trabajos de excavación del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá y el avance de la obra marca un hito en la construcción de este proyecto.

    La tuneladora, de 13.5 metros de diámetro y 93 metros de longitud, inició la construcción del tramo subterráneo de la línea 3, el 18 de septiembre de 2024 en el sector de Farfán, donde fue ensamblada y dio inicio a sus operaciones.

    El acto fue encabezado por el presidente José Raúl Mulino. LP/Isaac Ortega

    La llegada de la máquina excavadora a la capital fue presenciada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien estuvo acompañado con parte de su equipo de trabajo y directivos del Metro de Panamá.

    “Una vez más demostramos que cuando estamos juntos, trabajando para el mismo lado, en equipo, las cosas acontecen, y no por arte de magia, si no con esfuerzo, disciplina y constancia”, afirmó el mandatario.

    Mulino resaltó que esta obra es fundamental para mejorar la calidad de vida de gente que viven en Panamá Oeste

    Cumplida esta fase, los trabajos bajo tierra continúan con un último tramo del túnel, que comprende una extensión de excavación de aproximadamente 1.5 kilómetros hasta las inmediaciones de la estación de Albrook.

    En ese punto, a unos 500 metros de la estación, está previsto el retiro de la tuneladora, mientras que la estructura en trinchera ya construida permitirá realizar la conexión final del sistema.

    Información en desarrollo…

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

