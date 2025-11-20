Panamá, 20 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Línea 3 del Metro: obra supera el 98% en tramo elevado y continúa excavación bajo el Canal

    Yaritza Mojica
    Línea 3 del Metro: obra supera el 98% en tramo elevado y continúa excavación bajo el Canal
    La construcción del túnel de la Línea 3, pieza fundamental para conectar Panamá Oeste con la capital, alcanza un 46% de avance. La tuneladora Panamá (TBM) arrancó en Farfán un 18 de septiembre de 2024 y tras un año de excavación, ya atravesó por debajo del cauce del Canal de Panamá.

    La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, en Panamá Oeste, avanza con un 45% de progreso general, mientras que el tramo elevado, así como los patios y talleres de Ciudad del Futuro, ya supera el 98% de avance, informó el director general del Metro de Panamá S.A. (MPSA), César Pinzón.

    +info

    Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamenteLínea 3 del Metro: el túnel bajo el Canal alcanza 38% de avanceLínea 3 del Metro alcanza 78.8% de avance con los 26 trenes tipo monorriel ya en Panamá

    Desde el Complejo Industrial de Farfán, donde se ubica la entrada principal del túnel de la Línea 3, el presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó los avances constructivos de una obra que busca beneficiar a más de 500 mil residentes de Panamá Oeste.

    Línea 3 del Metro: obra supera el 98% en tramo elevado y continúa excavación bajo el Canal
    El Presidente de a República, José Raúl Mulino visitó los trabajos del túnel de la línea 3 del Metro de Panamá. Cortesía

    La obra, cuyo valor actual en el contrato es de 3,900 millones de dólares, ya cuenta con las estructuras de concreto de las 11 estaciones concluidas, en su primera fase, que conectarán Albrook con Ciudad del Futuro, pasando por Arraiján y Nuevo Chorrillo.

    Línea 3 del Metro: obra supera el 98% en tramo elevado y continúa excavación bajo el Canal
    Modelo de estación de la Línea 3. Cortesía

    Pinzón destacó que el tramo elevado de 18.5 kilómetros conectará Panamá Pacífico con Ciudad del Futuro.

    En el viaducto elevado ya se completaron las fundaciones y columnas, y se ha instalado el 97% de las vigas de rodaje donde circularán los trenes tipo monorriel.

    También se informó que las instalaciones de las estaciones fueron energizadas para iniciar pruebas de los sistemas, incluyendo el funcionamiento de los 26 trenes Hitachi recientemente recibidos.

    Durante una presentación técnica del proyecto, el Metro de Panamá explicó que se estima que el trayecto entre Panamá Oeste y la capital reducirá los tiempos de viaje a menos de 40 minutos.

    Uno de los mayores retos del proyecto es la excavación del tramo soterrado bajo el Canal de Panamá, que avanza con precisión milimétrica. La construcción del túnel, pieza fundamental para conectar Panamá Oeste con la capital, alcanza un 53 % de avance.

    La tuneladora Panamá ya superó el punto más profundo del trazado, a más de 65 metros bajo tierra —equivalente a la altura de un edificio de 20 pisos—, y ha instalado más de 1,000 anillos, equivalentes a 2,000 metros excavados.

    El túnel ya atravesó el punto más profundo bajo el cauce del Canal de Panamá y actualmente se encuentra bajo el puerto de Balboa. Próximamente, la tuneladora saldrá por un corto periodo para mantenimiento.

    Actualmente, los trabajos —que permitirán que la obra sea entregada en 2028— se realizan las 24 horas del día, los siete días de la semana.

    Más de 3,800 trabajadores participan directamente en la obra, que ha generado más de 5,000 empleos directos e indirectos. Equipos de ingenieros, técnicos y obreros laboran en turnos continuos, día y noche, para cumplir con los estándares de calidad exigidos.

    Línea 3 del Metro: obra supera el 98% en tramo elevado y continúa excavación bajo el Canal
    Trabajos de excavación del túnel de la línea 3 del Metro de Panamá en el sector de Panamá Oeste. Ya han excavado 680 metros a una profundidad de 50 metros. Foto: Isaac Ortega

    El presidente de la República también destacó que espera poder inaugurar pronto este proyecto.

    “Puede haber diferencias políticas entre gobiernos, pero las obras que benefician al pueblo panameño —como carreteras, salud, metro y puentes— deben avanzar y completarse”.

    Mulino indicó que espera dejar sentadas las bases de la Línea 2A, que atravesaría la ciudad de Panamá cerca de la Universidad de Panamá.

    “El país de hoy no será el país dentro de cuatro años; estará generando más crecimiento, riqueza e ingreso, por lo que la proyección de inversión va a aumentar para bien”, expresó.

    Línea 3 del Metro: obra supera el 98% en tramo elevado y continúa excavación bajo el Canal
    El Presidente de a República, José Raúl Mulino en la entrada del túnel de la línea 3 del Metro de Panamá. Cortesía

    Costos y carga eléctrica de la Línea 3

    Por su parte, Carlos Cedeño, director del proyecto del MPSA, explicó que el costo actualizado de la obra asciende a 3,900 millones de dólares, tras modificaciones y la separación de proyectos respecto al diseño original, que era de 2,800 millones.

    Adelantó que el Gobierno está por formalizar un financiamiento para el tramo soterrado en condiciones favorables.

    Con respecto al uso de la energía que necesitará la Línea 3 para movilizar todo el sistema ferroviario, Cedeño explicó que el consumo eléctrico no representará un impacto significativo en la red nacional, ya que los trenes son regenerativos y devuelven energía al sistema.

    Por su parte, el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, señaló que Panamá cuenta con una matriz de generación diversificada de 5,000 megavatios, que supera ampliamente el consumo actual.

    Tecnología y supervisión en tiempo real

    El proyecto, ejecutado por el consorcio HPH —integrado por las empresas coreanas Hyundai Engineering & Construction y Bosco Engineering & Construction—, emplea tecnología de punta como modelos BIM 3D, escáneres láser y un sistema de gestión digital que monitorea cada etapa en tiempo real.

    Los nuevos trenes cuentan con seis vagones y capacidad para movilizar alrededor de mil pasajeros cada uno. Actualmente están en fase de pruebas en los patios y talleres.

    Línea 3 del Metro: obra supera el 98% en tramo elevado y continúa excavación bajo el Canal
    Patios y Talleres de Ciudad del Futuro, donde se guardan y se ensamblan los 26 trenes tipo monorriel que utilizará para la línea 3. Cortesía

    Durante el evento, autoridades destacaron que la Línea 3 es una obra de Estado que trasciende gobiernos y responde a una necesidad histórica de movilidad para Panamá Oeste. Se estima que el proyecto estará listo en 2028.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bolillo Gómez da una lección de orgullo y amor por la camiseta. Leer más
    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil. Leer más
    • ‘Solo vine a felicitar a Panamá’: Bolillo Gómez tras el 3-0 en el Rommel Fernández. Leer más
    • Empresas cuestionan pliego del Meduca y la DGCP ordena frenar temporalmente millonaria licitación tecnológica. Leer más
    • Thomas Christiansen celebra clasificación de Panamá al Mundial 2026: ‘Mostraron por qué son Panamá’. Leer más
    • Hijo de magistrado Cedalise recibe detención domiciliaria por operación Eros. Leer más