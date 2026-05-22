Panamá, 22 de mayo del 2026

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    PANAMÁ OESTE

    Línea 3 del Metro: reportan nuevos casos de hurto de cableado en Arraiján

    Yaritza Mojica
    Línea 3 del Metro: reportan nuevos casos de hurto de cableado en Arraiján
    Consorcio HPH denuncia hurtos de cables en la Línea 3 del Metro de Panamá. LP Elysée Fernández

    Continúan las investigaciones por los casos de presunto hurto de cables en áreas vinculadas a la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, en Panamá Oeste, hecho que genera preocupación por las posibles afectaciones al desarrollo y la seguridad del proyecto.

    +info

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    Según informó el Consorcio HPH Joint Venture —encargado de la construcción del proyecto—, el más reciente caso de hurto de cables se reportó el pasado 16 de mayo de 2026 en el sector de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

    Se precisó que las autoridades competentes iniciaron las investigaciones tras la aprehensión de una persona presuntamente vinculada al hurto de cables pertenecientes al proyecto de la Línea 3.

    Línea 3 del Metro: reportan nuevos casos de hurto de cableado en Arraiján
    Policía Nacional aprehende a un sujeto presuntamente vinculado al hurto de cables eléctricos de la línea 3 del Metro de Panamá. Cortesía

    El Consorcio HPH indicó que “mantiene el suministro oportuno de información, a fin de contribuir con el debido proceso y permitir que la justicia actúe conforme a la ley”.

    El consorcio advirtió también que “cualquier acto delictivo que atente contra los bienes y materiales del proyecto será denunciado y perseguido legalmente”.

    De acuerdo con reportes preliminares, delincuentes habrían sustraído cableado utilizado para trabajos eléctricos y de infraestructura, situación que podría ocasionar retrasos operativos y pérdidas económicas considerables.

    Asimismo, el Consorcio HPH informó que “continuará reforzando las medidas de seguridad, vigilancia y videovigilancia a lo largo del alineamiento del proyecto, reafirmando su compromiso con la protección de los activos, la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de las normas establecidas”.

    El pasado 18 de febrero, tres personas fueron aprehendidas en el sector de Valle Hermoso, en Nuevo Arraiján, tras ser sorprendidas presuntamente intentando hurtar cables eléctricos de la Línea 3.

    En ese momento, la Policía Nacional fue alertada mediante una llamada ciudadana que reportaba un presunto hurto en el sector de Nuevo Arraiján. Las personas fueron detectadas en las estructuras de los rieles con dos mochilas que contenían herramientas presuntamente utilizadas para cometer el ilícito, además de sacos y un teléfono celular. En el lugar también se constató el corte del cableado en uno de los rieles.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


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