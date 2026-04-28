Lista de agroferias del 29 de abril: lugares y horarios en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de agroferias este miércoles 29 de abril en diversos puntos del país.
Las jornadas se iniciarán desde las 8:00 a.m. y estarán distribuidas en varias provincias y comarcas indígenas.
Puntos de agroferias
Darién
+ Comunidad de Río Bonito, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe
Panamá
+ Predios de la Iglesia Santa Teresita, avenida México, en Calidonia
Panamá Oeste
+ Casa Comunal de Cirí Grande, distrito de Capira
Chiriquí
+ Cancha pública de Santo Domingo, distrito de Bugaba
Herrera
+ Cancha Comunal de Sabana Grande, distrito de Pesé
Veraguas
+ Junta Comunal de Pixvae, distrito de Las Palmas
+ Casa Local de Guías Arriba, distrito de Calobre
Panamá Este
+ Pigandí y Palmas Bellas, en Tortí, distrito de Chepo
Coclé
+ Casa Local de Barreto, en El Palmar, distrito de Olá
Comarca Ngäbe Buglé
+ Comunidad de Buena Vista, distrito de Jirondai
El IMA recordó a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para facilitar sus compras.