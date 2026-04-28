Panamá, 28 de abril del 2026

    PROGRAMACIÓN

    Lista de agroferias del 29 de abril: lugares y horarios en Panamá

    Yasser Yánez García
    Lista de agroferias del 29 de abril: lugares y horarios en Panamá
    Vista de la agroferia del IMA celebrada en El Barrero de Pesé, Herrera. Imagen tomada de @IMA_Pma

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de agroferias este miércoles 29 de abril en diversos puntos del país.

    Las jornadas se iniciarán desde las 8:00 a.m. y estarán distribuidas en varias provincias y comarcas indígenas.

    Puntos de agroferias

    Darién

    + Comunidad de Río Bonito, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe

    Panamá

    + Predios de la Iglesia Santa Teresita, avenida México, en Calidonia

    Panamá Oeste

    + Casa Comunal de Cirí Grande, distrito de Capira

    Chiriquí

    + Cancha pública de Santo Domingo, distrito de Bugaba

    Herrera

    + Cancha Comunal de Sabana Grande, distrito de Pesé

    Veraguas

    + Junta Comunal de Pixvae, distrito de Las Palmas

    + Casa Local de Guías Arriba, distrito de Calobre

    Panamá Este

    + Pigandí y Palmas Bellas, en Tortí, distrito de Chepo

    Coclé

    + Casa Local de Barreto, en El Palmar, distrito de Olá

    Comarca Ngäbe Buglé

    + Comunidad de Buena Vista, distrito de Jirondai

    El IMA recordó a los asistentes llevar su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables para facilitar sus compras.

    Yasser Yánez García


