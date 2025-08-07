Llamadas falsas saturan el 911: más del 60% de las alertas son improductivas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME) continúa enfrentando un desafío alarmante debido a la gran cantidad de llamadas falsas que recibe mensualmente a través del 911, las cuales representan el 60.12% del total.

Recientemente, el SUME registró 49,050 llamadas a la línea 911, de las cuales 29,483 fueron llamadas falsas o improductivas, realizadas al centro de atención telefónica, lo que afecta la capacidad de respuesta ante otras emergencias reales.

Ante esta problemática, el presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un llamado de atención durante la conferencia de prensa de este jueves 7 de agosto, instando a la población a no utilizar la línea del SUME para hacer llamadas falsas, ya que no es un sistema para “divertirse, sino para salvar vidas”.

“Esto no es para jugar vivo, ni para entretenerse con el celular cuando no se tiene nada que hacer. En el momento en que se utiliza el call center del SUME, puede haber alguien que realmente necesite una ambulancia. Es un tema de conducta social que yo reprocho; no es para divertirse, es un sistema para salvar vidas mediante el auxilio rápido del equipo móvil y los paramédicos, y debe respetarse”, señaló Mulino.

El presidente advirtió que seguirá haciendo este llamado, ya que el índice de llamadas falsas no disminuye, lo cual no puede continuar. Agregó que la ciudadanía debe hacer un uso responsable de la línea 911.

En los primeros siete meses del año, según el informe del Centro de Despacho de Llamadas del SUME, se atendieron 1,424,915 llamadas a la línea de emergencias 911. De estas, 862,965 fueron improductivas; 426,208, llamadas cortas, y solo 135,742 fueron llamadas productivas.

En este mismo desglose, se registraron además 11,355 llamadas acosadoras; 4,916 falsas; 150,206 maliciosas y 696,488 inservibles.

El año pasado, el SUME registró un volumen histórico de 3,151,318 llamadas, de las cuales el 95 % fueron falsas. A pesar de esta situación, la institución mantuvo su operatividad a través del Centro de Despacho de Emergencias.

El desglose de las llamadas improductivas fue el siguiente: 61,934 fueron clasificadas como inservibles; 13,099, maliciosas; 1,623, acosadoras, y 417, falsas. Esta situación no solo contribuye a la saturación de las líneas de atención, sino que también pone en riesgo la vida de personas que requieren asistencia inmediata.

Cabe recordar que el 911 funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y está capacitado para atender diversos tipos de incidentes.