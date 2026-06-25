Llaman a la calma. Sismo en Chiriquí no guarda relación con terremoto de Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Expertos del Instituto de Geociencias y el Sinaproc aclaran que los eventos obedecen a sistemas tectónicos distintos y recuerdan que Panamá es un país sísmico que tiembla a diario.

Un sismo de magnitud 4.1 se registró en la provincia de Chiriquí, sin afectaciones ni relación alguna con los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela, confirmó a La Prensa el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC).

La coincidencia temporal de los eventos sísmicos generó un estado de alerta en la población panameña. Sin embargo, los especialistas hicieron un llamado a la calma y explicaron que ambos fenómenos responden a dinámicas geológicas completamente aisladas.

Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), aseguró que igualmente se mantienen en constante monitoreo y alerta. “Le damos un seguimiento al tema sísmico de manera cotidiana como parte del trabajo y estamos en la capacidad de decirle que sí se da un sismo todos los días”, dijo Smith.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró el sismo en Chiriquí.

Tectónicas diferentes y sismicidad cotidiana

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, explicó que “allá en Venezuela hay otra tectónica y acá en Panamá hay otra tectónica”. El experto detalló que el sismo local, registrado de forma preliminar el miércoles 24 de junio a las 7:02 p.m., se localizó en el mar, a 86 kilómetros al suroeste de Puerto Armuelles, en una zona de alta actividad.

“El área más sísmica de Panamá es Chiriquí, al estar muy cerca del punto de contacto triple de la placa de Cocos, la placa de Nazca y la microplaca de Panamá”, puntualizó Luque, añadiendo que la región también está influenciada por fallas longitudinales en la frontera con Costa Rica.

Por su parte, el director del Sinaproc, coincidió en que Panamá tiembla todos los días debido a que se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Smith señaló que el sismo de Chiriquí, así como otros menores registrados en Bocas del Toro y Bahía de Panamá, entra dentro de los parámetros normales y no causó ninguna afectación. Ambos funcionarios instaron a la población a seguir los reportes cotidianos mediante los canales oficiales.

Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil.

El raro fenómeno del ‘doblete’ de sismos en Venezuela

Al ser consultado sobre la naturaleza del desastre en el país suramericano, el director del Instituto de Geociencias confirmó que en Venezuela se produjo un fenómeno conocido como “doblete”, es decir, dos sismos fuertes de magnitud similar muy cerca el uno del otro.

Luque detalló que esto ocurrió debido a que el sistema de fallas de este a oeste, conocido como la falla de Boconó, hizo contacto con la falla de El Pilar. Aunque calificó la ocurrencia de un doblete como algo “muy raro” a nivel mundial, confirmó que es científicamente posible cuando dos sistemas de fallas conectan sus esfuerzos.

Estructuras fuertes en Panamá

Finalmente, de acuerdo a Luque, Panamá cuenta con un código estructural “bastante fuerte y bien rígido”.

Estas normas exigen a ingenieros y arquitectos diseñar edificaciones capaces de soportar sismos moderados a fuertes, comunes en la región occidental, evitando el colapso de las estructuras y resguardando la vida de los ciudadanos.