¿Llegarán las arañas a Panamá? Analizan inmovilizar vehículos mal estacionados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Alcaldía de Panamá estudia nuevas herramientas para sancionar a quienes estacionen sus vehículos en lugares prohibidos.

La práctica de estacionar un vehículo sobre una acera no habilitada para ello, invadir una servidumbre pública o ubicarse en un área verde podría tener nuevas consecuencias en la ciudad capital.

La Alcaldía de Panamá planea implementar una medida de inmovilización temporal de los vehículos que “obstruyan o dañen servidumbres públicas, aceras, vías municipales, áreas verdes y demás espacios de dominio público municipal del distrito de Panamá”.

El documento con la propuesta, presentado por el alcalde Mayer Mizrachi, fue sometido a consideración del Concejo de Panamá y, en la sesión de este martes 2 de junio, se acordó remitir la iniciativa a la Comisión de Asesoría Legal, Asuntos Laborales y Sindicales para su análisis.

Cabe mencionar que, durante la escasa media hora que duró la reunión municipal, se solicitó convocar una sesión para mañana, 3 de junio, con la Comisión de Asesoría Legal.

Aunque el proyecto de acuerdo con la propuesta ya inició su trámite dentro del Concejo Municipal, durante la sesión no se detalló cómo se ejecutaría la inmovilización de los vehículos ni qué mecanismos utilizaría la Alcaldía para hacer cumplir la medida.

En la sesión, que contó con la presencia del alcalde Mizrachi, no hubo comentarios sobre la propuesta.

Fue Ismael Atencio, representante del corregimiento Ernesto Córdoba Campos, quien solicitó la inclusión de la propuesta en la sesión de la Comisión de Asesoría Legal, que se realizará mañana.

¿Llegará el sistema de arañas en Panamá?

No se especificó de qué forma se realizará la inmovilización de los autos ni si será mediante sistemas utilizados en países como México o Estados Unidos, conocidos popularmente como “Arañas” y cuyo nombre oficial es inmovilizador neumático.

Como su nombre lo indica, consiste en una abrazadera que se coloca en el neumático del vehículo y está diseñada para impedir que este pueda ser conducido.

Una vez colocada en la rueda, el conductor debe cumplir con los pasos o requisitos que establezcan las autoridades para de esta forma lograr que el dispositivo sea retirado.

Una ciudad sin estacionamientos

Esta medida está siendo considerada en una ciudad donde la falta de estacionamientos continúa siendo una queja recurrente en distintos sectores. Los estacionamientos públicos escasean o están alejados del centro de la ciudad, como es el caso de los ubicados en la Cinta Costera, y los estacionamientos privados son percibidos como “costosos”, por muchos usuarios.