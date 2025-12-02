Llegó diciembre: MiBus brinda recomendaciones ante incremento de ‘tranques’ en la capital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al entrar el mes de diciembre, el movimiento de personas y vehículos incrementa y, en la ciudad capital, los congestionamientos de autos o tranques superan lo habitual.

Frente a este escenario se prevé que el transporte público de pasajeros también se vea afectado en determinadas horas del día.

La empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus), que administra el transporte público en los distritos de Panamá y San Miguelito, informó que mantendrá la operatividad y los niveles de servicio alcanzados en los últimos meses, ante el incremento del tráfico vehicular.

“Diciembre es un mes donde el tránsito se complica naturalmente por la actividad comercial, los desplazamientos familiares y el aumento del parque vehicular en las calles. Desde MiBus estamos comprometidos con sostener la calidad del servicio brindado en los últimos meses y seguiremos apoyando las iniciativas que buscan enfrentar el tranque y mejorar la movilidad de todos”, afirmó Carlos Sánchez Fábrega, gerente general de MiBus

Sánchez Fábrega solicitó a las autoridades competentes mantener y, de ser posible, intensificar las acciones orientadas a aliviar la congestión vehicular que afecta diariamente a miles de usuarios.

Recomendaciones de MiBus a las personas

Considere dejar el vehículo particular en casa, cuando sea posible, y optar por el sistema integrado Metro + MiBus, reduciendo así la congestión en las principales arterias.

Planifique su viaje con anticipación, saliendo unos minutos antes para evitar contratiempos.

Ajuste sus horarios de salida, si sus actividades laborales o personales lo permiten, con el fin de evitar los picos más altos de tráfico.

Respete las normas de tránsito, evite detenerse en paradas no autorizadas y mantenga una conducción cortés hacia otros usuarios de la vía.

Promueva el orden y la consideración, tanto en los espacios públicos como dentro del sistema de transporte, contribuyendo a una experiencia de viaje más segura, ágil y respetuosa para todos.

La empresa reiteró que seguirá brindando un servicio confiable para los más de 477,000 clientes que utilizan diariamente el transporte público.