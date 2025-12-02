Panamá, 02 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte Público

    Llegó diciembre: MiBus brinda recomendaciones ante incremento de ‘tranques’ en la capital

    Henry Cárdenas P.
    Llegó diciembre: MiBus brinda recomendaciones ante incremento de ‘tranques’ en la capital
    MiBus informó que moviliza cerca de 477,000 usuarios al día. Archivo

    Al entrar el mes de diciembre, el movimiento de personas y vehículos incrementa y, en la ciudad capital, los congestionamientos de autos o tranques superan lo habitual.

    Frente a este escenario se prevé que el transporte público de pasajeros también se vea afectado en determinadas horas del día.

    La empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus), que administra el transporte público en los distritos de Panamá y San Miguelito, informó que mantendrá la operatividad y los niveles de servicio alcanzados en los últimos meses, ante el incremento del tráfico vehicular.

    “Diciembre es un mes donde el tránsito se complica naturalmente por la actividad comercial, los desplazamientos familiares y el aumento del parque vehicular en las calles. Desde MiBus estamos comprometidos con sostener la calidad del servicio brindado en los últimos meses y seguiremos apoyando las iniciativas que buscan enfrentar el tranque y mejorar la movilidad de todos”, afirmó Carlos Sánchez Fábrega, gerente general de MiBus

    Sánchez Fábrega solicitó a las autoridades competentes mantener y, de ser posible, intensificar las acciones orientadas a aliviar la congestión vehicular que afecta diariamente a miles de usuarios.

    Recomendaciones de MiBus a las personas

    • Considere dejar el vehículo particular en casa, cuando sea posible, y optar por el sistema integrado Metro + MiBus, reduciendo así la congestión en las principales arterias.

    • Planifique su viaje con anticipación, saliendo unos minutos antes para evitar contratiempos.

    • Ajuste sus horarios de salida, si sus actividades laborales o personales lo permiten, con el fin de evitar los picos más altos de tráfico.

    • Respete las normas de tránsito, evite detenerse en paradas no autorizadas y mantenga una conducción cortés hacia otros usuarios de la vía.

    • Promueva el orden y la consideración, tanto en los espacios públicos como dentro del sistema de transporte, contribuyendo a una experiencia de viaje más segura, ágil y respetuosa para todos.

    La empresa reiteró que seguirá brindando un servicio confiable para los más de 477,000 clientes que utilizan diariamente el transporte público.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Vuelos entre Panamá y Venezuela operan con normalidad mientras aviadores de Colombia advierten sobre riesgos. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Las rutas del poder: así se mueve el nieto de Raúl Castro en Panamá. Leer más
    • Nueva abogada asociada.. Leer más
    • MEF aclara que la Universidad de Panamá debe gestionar sus fondos para el bono. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más