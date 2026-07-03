Lluvias causan daños en viviendas de San Miguelito y Panamá Oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que la fuerte lluvia que cayó en horas de la tarde de este jueves 2 de julio causó afectaciones en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

De acuerdo con un reporte preliminar de la entidad, se atendieron situaciones como árboles caídos sobre viviendas y tendidos eléctricos, voladuras de techo y daños en estructuras.

En el distrito de San Miguelito, en el corregimiento de Belisario Frías, en los sectores de Torrijos Carter, Palma de Mallorca, Callecita y El Mirador, se registraron seis viviendas afectadas por la caída de árboles.

Además, en el Sector 9 de Cerro Batea se reportó una vivienda afectada por el colapso de una estructura. En estas incidencias no se reportaron personas heridas.

En el corregimiento Arnulfo Arias, en el sector de La Paz, y en, Belisario Frías, tres viviendas resultaron afectadas por el desprendimiento de sus respectivos techos, mientras que en el área de Mano de Piedra se reportó un árbol caído sobre el tendido eléctrico.

En la barriada La Reserva, corregimiento Ernesto Córdoba Campos (provincia de Panamá), un árbol cayó sobre la vía pública, el cual fue removido por agentes del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Por otro lado, en el corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera (Panamá Oeste), una vivienda fue afectada por la caída de un árbol.