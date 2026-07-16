Lluvias: decretan alerta amarilla en dos distritos de Bocas del Toro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A partir de las 3:00 p.m. de este jueves 16 de julio, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) decretó alerta amarilla en los distritos de Changuinola y Almirante, provincia de Bocas del Toro, debido a las condiciones climáticas.

En días pasados se había decretado la alerta verde, pero este jueves pasó a amarilla debido al incremento del riesgo por lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas. Se advierte sobre posibles inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas. “Esta declaratoria se desprende del análisis técnico-científico realizado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que indica que estas condiciones están asociadas a la interacción de la vaguada monzónica ubicada al sur del país con un sistema de baja presión sobre el Caribe colombiano, cuyo eje se extiende cerca de la costa caribeña de Panamá”, se indica en un comunicado.

El Sinaproc recordó que se mantiene la alerta verde en los distritos de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Colón y Coclé, así como en la comarca Ngäbe-Buglé.

Alerta verde

Bocas del Toro: Chiriquí Grande.

Comarca Ngäbe-Buglé: Jirondai, Kusapín, Besikó, Müna, Ñürüm, Mironó, Nole Duima y Kankintú. Veraguas: Santa Fe, Calovébora y Cañazas.

Colón: Donoso, Omar Torrijos Herrera y Chagres.

Coclé: La Pintada.

Las autoridades alertaron que estas condiciones podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones en sectores vulnerables y deslizamientos de tierra.