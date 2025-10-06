Panamá, 06 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Lluvias en Chiriquí dejan 25 viviendas afectadas y personas en albergues; la hotelería activa protocolos de seguridad

    Flor Bocharel Q.
    Imagénes del desbordamiento en Quebrada Grande, Chiriquí. LP\Flor Bocharel

    “En cuestión de minutos el riachuelo que está detrás del restaurante empezó a crecer sin control. Traía árboles, botellas de vino y artículos de otros locales más arriba. Nunca había visto algo así”, relató Laura, dependiente de un restaurante en el centro de Boquete.

    Como ella, otros residentes de las comunidades de Boquete Centro, Bajo Grande, Palo Alto, Alto Quiel, Los Naranjos, Palmira, Volcancito y Jaramillo aún tratan de limpiar el lodo y los escombros que dejaron las intensas lluvias registradas la tarde del domingo 5 de octubre, que provocaron deslizamientos y el desbordamiento de varias quebradas.

    Según reportes oficiales, las precipitaciones afectaron a 25 viviendas; 4 familias fueron catalogadas como afectadas y 11 personas, todas adultas, se encuentran en albergues.

    El director regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en Chiriquí, Aristides Araúz, designó una cuadrilla del departamento de Mejoramiento Habitacional para realizar las inspecciones correspondientes y evaluar el estado estructural de las viviendas; en la primera revisión se identificó al menos una residencia totalmente inestable.

    Personal del Miviot, en coordinación con otras entidades, trabaja en la remoción de escombros y limpieza de casas que quedaron cubiertas de tierra y lodo.

    Sin embargo, las labores se mantienen bajo precaución, ya que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) no ha autorizado la entrada completa de los equipos a las zonas más comprometidas debido a la persistencia de lluvias en la parte alta del distrito.

    El sol salió unos instantes este lunes, 6 de octubre, pero ya en la tarde la lluvia proveniente de las altas montañas se dejaba sentir nuevamente, aunque con menor intensidad.

    La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) informó que las intensas lluvias causaron interrupciones y afectaron negocios en la zona central de este destino turístico, principalmente por el desbordamiento de arroyos y fallas en los sistemas de alcantarillado y drenaje.

    No obstante, los establecimientos hoteleros mantuvieron sus protocolos de seguridad para proteger a huéspedes y personal.

    De acuerdo con la Plataforma de Gestión de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos de Chiriquí, las zonas más impactadas incluyen Palo Alto, Avenida Central en Boquete, El Salto, Jaramillo, Bajo Grande, Los Valles y el sector La Estrella.

    El comunicado, Apatel confirmó que, hasta la fecha, ninguno de sus hoteles miembros ha reportado daños ni cancelaciones de reservas.

    Aunque reconocen los efectos adversos de las lluvias, señalaron que los hoteles regionales han implementado medidas preventivas para garantizar la seguridad.

    “Boquete sigue siendo un destino privilegiado, con la seguridad y el bienestar de los huéspedes como máximas prioridades”, destacó el gremio, subrayando la resiliencia y compromiso de las empresas locales frente a un clima desafiante.

    La comunidad, mientras tanto, continúa con las labores de limpieza y recuperación, a la espera de condiciones más estables para retomar la normalidad.

    Información en desarrollo...

    Flor Bocharel Q.


