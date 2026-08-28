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    Reporte

    Lluvias en Panamá: Bomberos buscan a menor arrastrado por un río en San Miguelito

    Sinaproc mantiene aviso por lluvias y tormentas significativas tras reportes de inundaciones, deslizamientos y la búsqueda de un menor desaparecido en San Miguelito.

    Katiuska Hernández
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    Lluvias en Panamá: Bomberos buscan a menor arrastrado por un río en San Miguelito
    Equipos de rescate mantienen la búsqueda del menor desaparecido en un río de Samaria, San Miguelito. Cortesía Cuerpo de Bomberos

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un Aviso de Prevención por lluvias y tormentas significativas en todo el territorio nacional y las zonas marítimas, debido al incremento de la inestabilidad atmosférica asociada a los remanentes de la Onda Tropical N.° 39 y sistemas de bajas presiones vinculados al paso de otras ondas tropicales.

    El aviso estará vigente desde las 3:00 a.m. del viernes 28 de agosto hasta las 11:59 p.m. del lunes 31 de agosto de 2026. De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), durante este periodo se esperan tormentas de intensidad variable, algunas fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y períodos de lluvias frecuentes que podrían generar acumulados importantes.

    Hasta las 8:00 p.m. del jueves, el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional reportó aproximadamente 10 incidentes atendidos, relacionados principalmente con caída de árboles, colapso de estructuras, deslizamientos de tierra, inundaciones de viviendas y una persona desaparecida en un río.

    La principal emergencia se mantiene en el sector de Puente Rojo, Samaria, San Miguelito, donde equipos del Cuerpo de Bomberos retomarán este viernes la búsqueda de Richard Ledezma, un menor de 14 años, que fue arrastrado por la corriente. Las unidades realizarán de nuevo recorridos desde Samaria, Puente Rojo, Cárcel de Mujeres, Campo Limber hasta Costa del Este, mientras el caso permanece en seguimiento.

    Edwin Rivera, mayor del Cuerpo de Bomberos informó que cuatro equipos de búsqueda integrados por alrededor de 35 personas pertenecientes a esa institución refuerzan las acciones para encontrar al menor, a partir de las 6:30 am de hoy viernes.

    Lluvias en Panamá: Bomberos buscan a menor arrastrado por un río en San Miguelito
    Personal de rescate recorre distintos puntos tras el reporte de un menor desaparecido por la corriente. Cortesía Bomberos

    Además, se indicó que solicitaron cuatro unidades de la policía, para escoltar los equipos de búsqueda. Desde el puente rojo, rio abajo dividiendo los equipos de búsqueda por las diferentes bifurcaciones y se utilizarán drones para divisar los afluentes.

    Entre las afectaciones registradas también se reportaron caídas de árboles en San Miguelito, Panamá Este y David, Chiriquí, donde se realizaron labores de corte y despeje de vías. Además, se atendieron deslizamientos en Las Cumbres y San Miguelito, así como reportes de colapso de estructuras en Pedasí, Los Santos; Parque Lefevre y Las Cumbres, sin personas afectadas.

    Sinaproc reiteró el llamado a la población a evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas durante lluvias intensas, mantenerse alejada de árboles y estructuras inestables, y seguir las actualizaciones oficiales de las autoridades.

    Ante cualquier emergencia, la institución recordó comunicarse a las líneas 911 y 520-4426.

    Pronóstico del tiempo

    Según el meteorólogo Abdiel Vásquez del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), durante la mañana de este viernes se esperan chubascos en el sur de Veraguas, sur de Los Santos, serranías de Guna Yala, golfo de Panamá y comarca Emberá.

    Lluvias en Panamá: Bomberos buscan a menor arrastrado por un río en San Miguelito
    Aviso de Vigilancia vigente por lluvias y tormentas significativas.

    También se prevén lluvias intermitentes y continuas desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón, mientras el resto del país permanecerá con cielo parcialmente nublado.

    Para la tarde se pronostican aguaceros con tormentas eléctricas, algunos fuertes, sobre Chiriquí, Veraguas, península de Azuero, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Metro y Panamá Norte.

    En la noche se esperan lluvias principalmente en zonas de cordillera de Bocas del Toro. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 °C y se mantiene el Aviso de Vigilancia por lluvias y tormentas significativas.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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