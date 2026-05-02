Lluvias provocaron inundaciones, deslizamientos y una persona desaparecida en Panamá

Sinaproc también confirmó la desaparición de una persona en un río en el sector de Belisario Porras. Equipos de emergencia y seguridad mantienen activas las labores de búsqueda en el área.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y el colapso de una estructura, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La entidad detalló que durante el 1 de mayo se atendieron siete incidentes relacionados con las precipitaciones en las provincias de Panamá, Colón y Veraguas, así como en el distrito de San Miguelito.

Entre los casos reportados figuran la caída de árboles sobre viviendas en los sectores de 24 de Diciembre y Arnulfo Arias, además de dos inundaciones de residencias en José Domingo Espinar y Omar Torrijos, donde se registraron afectaciones parciales por la entrada de agua.

Sinaproc también confirmó la desaparición de una persona en un río en el sector de Belisario Porras. Equipos de emergencia y seguridad mantienen activas las labores de búsqueda en el área.

Otro de los incidentes reportados fue el colapso de una estructura en Veranillo, presuntamente debido a la saturación del suelo causada por las lluvias.

Además, se registraron dos deslizamientos de tierra en Arnulfo Arias y Omar Torrijos. Uno de ellos fue atendido sin mayores afectaciones, mientras que el otro continúa en proceso de atención por parte de las autoridades.

En las provincias de Colón y Veraguas también se reportaron afectaciones parciales producto de las lluvias persistentes y la crecida de ríos, aunque no se informaron víctimas fatales.

Ante las condiciones climáticas, Sinaproc reiteró el llamado a la población a evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, no exponerse a corrientes de agua y mantenerse atentos a los niveles de los ríos cercanos.

La entidad recomendó además revisar techos y drenajes, contar con un plan familiar de emergencia y seguir las indicaciones oficiales en zonas vulnerables donde pudiera ser necesaria una evacuación preventiva.

Sinaproc recordó que las emergencias pueden ser reportadas a las líneas 911 y 520-4426.