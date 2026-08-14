Lluvias, tormentas, mareas altas y más calor marcarán el fin de semana en Panamá

Lluvias, tormentas y mareas altas marcarán las condiciones meteorológicas en Panamá durante el fin de semana, mientras la onda tropical N.° 34 avanza sobre el oriente del país y otra permanece bajo vigilancia por su posible desarrollo ciclónico.
De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el país mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta el 16 de agosto, por lo que se prevén periodos de aguaceros y tormentas en diferentes regiones durante los próximos días.
Pese a las lluvias también se esperan altas temperaturas rozando los 33 grados centigrados.
La entidad señala que entre las áreas en donde se prevé mayor actividad se encuentran los sectores del Caribe y el Pacífico, incluyendo las provincias de Bocas del Toro y Darién, así como las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala.
De igual forma, se prevé que las provincias centrales y las regiones oriental y occidental del país también presenten lluvias, al igual que los golfos de Panamá y Chiriquí.
Las condiciones inestables estarán relacionadas con el paso de la onda tropical N.° 34, que actualmente se encuentra sobre el oriente del país. A esto se suma otra onda tropical ubicada al norte de Sudamérica, que permanece bajo vigilancia y presenta un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico.
De igual forma, las autoridades informaron que, además de las lluvias, el IMHPA mantiene una advertencia por condiciones marítimas en el Caribe y algunos sectores del Pacífico, ya que durante el fin de semana se esperan mareas altas significativas.
Por otro lado, reiteraron que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos, a pesar de las lluvias que se prevén.
En este escenario, las autoridades recomiendan mantener la atención a los avisos meteorológicos, especialmente en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos o crecidas de ríos y quebradas. Las condiciones podrían variar a lo largo del día, con periodos de lluvia seguidos por intervalos de mejora temporal.