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    Clima

    Lluvias, tormentas, mareas altas y más calor marcarán el fin de semana en Panamá

    Una onda tropical avanza sobre el oriente del país y otra, ubicada al norte de Sudamérica, mantiene un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico.

    Alis Fernández Aguilar
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    Lluvias, tormentas, mareas altas y más calor marcarán el fin de semana en Panamá
    El mal tiempo se mantiene: lluvias y tormentas continuarán hasta el domingo. Foto: Canva.

    Lluvias, tormentas y mareas altas marcarán las condiciones meteorológicas en Panamá durante el fin de semana, mientras la onda tropical N.° 34 avanza sobre el oriente del país y otra permanece bajo vigilancia por su posible desarrollo ciclónico.

    De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el país mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta el 16 de agosto, por lo que se prevén periodos de aguaceros y tormentas en diferentes regiones durante los próximos días.

    Pese a las lluvias también se esperan altas temperaturas rozando los 33 grados centigrados.

    Lluvias, tormentas, mareas altas y más calor marcarán el fin de semana en Panamá
    Además de las lluvias y tormentas, se esperan mareas altas significativas y condiciones marítimas de advertencia en el Caribe y el Pacífico. Foto: Alexander Arosemena.

    La entidad señala que entre las áreas en donde se prevé mayor actividad se encuentran los sectores del Caribe y el Pacífico, incluyendo las provincias de Bocas del Toro y Darién, así como las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala.

    De igual forma, se prevé que las provincias centrales y las regiones oriental y occidental del país también presenten lluvias, al igual que los golfos de Panamá y Chiriquí.

    Las condiciones inestables estarán relacionadas con el paso de la onda tropical N.° 34, que actualmente se encuentra sobre el oriente del país. A esto se suma otra onda tropical ubicada al norte de Sudamérica, que permanece bajo vigilancia y presenta un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico.

    De igual forma, las autoridades informaron que, además de las lluvias, el IMHPA mantiene una advertencia por condiciones marítimas en el Caribe y algunos sectores del Pacífico, ya que durante el fin de semana se esperan mareas altas significativas.

    Lluvias, tormentas, mareas altas y más calor marcarán el fin de semana en Panamá
    Una onda tropical avanza sobre el oriente del país y otra, ubicada al norte de Sudamérica, mantiene un 40 % de probabilidad de desarrollo ciclónico. Foto: Canva.

    Por otro lado, reiteraron que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos, a pesar de las lluvias que se prevén.

    En este escenario, las autoridades recomiendan mantener la atención a los avisos meteorológicos, especialmente en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos o crecidas de ríos y quebradas. Las condiciones podrían variar a lo largo del día, con periodos de lluvia seguidos por intervalos de mejora temporal.

    Alis Fernández Aguilar

    Periodista Multimedia

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