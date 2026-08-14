Lluvias, tormentas, mareas altas y más calor marcarán el fin de semana en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una onda tropical avanza sobre el oriente del país y otra, ubicada al norte de Sudamérica, mantiene un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico.

Lluvias, tormentas y mareas altas marcarán las condiciones meteorológicas en Panamá durante el fin de semana, mientras la onda tropical N.° 34 avanza sobre el oriente del país y otra permanece bajo vigilancia por su posible desarrollo ciclónico.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el país mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas hasta el 16 de agosto, por lo que se prevén periodos de aguaceros y tormentas en diferentes regiones durante los próximos días.

Pese a las lluvias también se esperan altas temperaturas rozando los 33 grados centigrados.

Además de las lluvias y tormentas, se esperan mareas altas significativas y condiciones marítimas de advertencia en el Caribe y el Pacífico. Foto: Alexander Arosemena.

La entidad señala que entre las áreas en donde se prevé mayor actividad se encuentran los sectores del Caribe y el Pacífico, incluyendo las provincias de Bocas del Toro y Darién, así como las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala.

De igual forma, se prevé que las provincias centrales y las regiones oriental y occidental del país también presenten lluvias, al igual que los golfos de Panamá y Chiriquí.

Las condiciones inestables estarán relacionadas con el paso de la onda tropical N.° 34, que actualmente se encuentra sobre el oriente del país. A esto se suma otra onda tropical ubicada al norte de Sudamérica, que permanece bajo vigilancia y presenta un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico.

De igual forma, las autoridades informaron que, además de las lluvias, el IMHPA mantiene una advertencia por condiciones marítimas en el Caribe y algunos sectores del Pacífico, ya que durante el fin de semana se esperan mareas altas significativas.

Una onda tropical avanza sobre el oriente del país y otra, ubicada al norte de Sudamérica, mantiene un 40 % de probabilidad de desarrollo ciclónico. Foto: Canva.

Por otro lado, reiteraron que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos, a pesar de las lluvias que se prevén.

En este escenario, las autoridades recomiendan mantener la atención a los avisos meteorológicos, especialmente en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos o crecidas de ríos y quebradas. Las condiciones podrían variar a lo largo del día, con periodos de lluvia seguidos por intervalos de mejora temporal.