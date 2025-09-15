Lluvias y fuertes vientos ocasionan la caída de al menos 10 árboles en diferentes puntos del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las intensas lluvias, acompañadas de fuertes vientos, provocaron este domingo 14 de septiembre la caída de al menos 10 árboles en diferentes puntos del país, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con el Sinaproc, el mal tiempo provocó diversas afectaciones a nivel nacional, entre la caída de árboles y deslizamientos de tierra en al menos cinco provincias.

El Centro de Operaciones de Emergencia informó que en la provincia de Panamá se reportaron cinco incidentes con caída de árboles, sobre residencias, vehículos, tendidos eléctricos y en vías. Entre los sectores afectados están Villa Zaíta, Cerro Batea, Chivo Chivo, Kuna Nega y Las Margaritas (Chepo). Además, se registró un deslizamiento en la quinta etapa de Santa Librada.

De igual forma se reportaron desprendimientos de árboles en La Chorrera (Panamá Oeste), Llano Bonito (Chitré, Herrera), en Soná y Santiago (Veraguas), y en Penonomé (Coclé).

Por otro lado, el Sinaproc informó que se mantiene la operación de búsqueda de un adulto desaparecido en un río en Bocas del Toro.

Recomendaciones a la población

Evite permanecer bajo árboles, vallas, tendidos eléctricos o estructuras inestables durante lluvias y vientos.

Conduzca con precaución en carreteras y mantenga distancia de vehículos pesados.

Mantenga limpios desagües y cunetas para reducir riesgos de inundación.

Reporte cualquier emergencia a través del 911.

El Instituto de Meteorología e Hidrología emitió un aviso de vigilancia por lluvias a nivel nacional, el cual está vigente hasta la medianoche de este domingo 14 de septiembre.