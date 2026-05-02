Lluvias y tormentas aisladas marcan este sábado en gran parte del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Meteorología alerta sobre el fin de la temporada seca y llama a la precaución ante posibles aguaceros intensos

Desde temprana horas de la mañana se reportan lluvias en sectores del litoral Caribe y zonas montañosas del país y para la tarde se prevén aguaceros de intensidad moderada a fuerte, acompañados de descargas eléctricas aisladas, informó este sábado el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

El informe oficial explica que este patrón climático es típico de la transición hacia la temporada lluviosa, por lo que no se descarta que estas condiciones se mantengan durante los próximos días.

Según el Imhpa por el momento se reportan cielos parcialmente nublados en provincias centrales y la ciudad capital, con alta probabilidad de lluvias hacia el final de la tarde y primeras horas de la noche, con acumulados que podrían ser significativos en cortos periodos de tiempo.

El Sinaproc recomienda a la población realizar un monitoreo constante del clima. Imagen tomada de @Sinaproc_Panama

En tanto, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles anegaciones urbanas, crecidas de ríos y condiciones resbaladizas en carreteras.

De acuerdo al reporte oficial, el ingreso de humedad desde el Caribe, combinado con sistemas de baja presión en la región, favorecerá el desarrollo de nubosidad significativa, por lo que también se sugiere a los sectores marítimos y pesqueros evaluar las condiciones antes de zarpar, debido a posibles ráfagas de viento y oleaje irregular.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada.