Lluvias y tormentas: extienden aviso de vigilancia a nivel nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) extendió hasta el jueves 7 de mayo el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas a nivel nacional.

En su reporte, el Imhpa destaca que continúa el flujo de viento con alto contenido de humedad que se suma a diversos sistemas atmosféricos, lo que generará escenarios con lluvias significativas.

“Algunas áreas del territorio presentarán eventos lluviosos desde tempranas horas del día; otras tendrán escenarios variados, con mañanas cálidas y algo soleadas, cambiando por la tarde a lluvias y tormentas que podrían extenderse en algunas zonas, hasta horas de la noche”, se indica en el aviso de vigilancia emitido por la entidad.

Asimismo, se advierte sobre posibles crecidas repentinas de ríos, descargas eléctricas y ráfagas de viento, que pueden causar el desprendimiento de objetos. Se recomienda a las personas tomar medidas de prevención y seguir las recomendaciones emitidas por los estamentos de seguridad.

El nuevo aviso de vigilancia entró en vigencia a las 2:00 p.m. de este lunes 4 de mayo y se extenderá hasta las 11:59 p.m. del jueves 7.

Panamá está en la fase de transición de la temporada seca a la lluviosa.