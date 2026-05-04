Panamá, 05 de mayo del 2026

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    Instituto de Meteorología

    Lluvias y tormentas: extienden aviso de vigilancia a nivel nacional

    Henry Cárdenas P.
    Lluvias y tormentas: extienden aviso de vigilancia a nivel nacional
    Panamá está en la fase de transición de la temporada seca a la lluviosa. Archivo

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) extendió hasta el jueves 7 de mayo el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas a nivel nacional.

    En su reporte, el Imhpa destaca que continúa el flujo de viento con alto contenido de humedad que se suma a diversos sistemas atmosféricos, lo que generará escenarios con lluvias significativas.

    “Algunas áreas del territorio presentarán eventos lluviosos desde tempranas horas del día; otras tendrán escenarios variados, con mañanas cálidas y algo soleadas, cambiando por la tarde a lluvias y tormentas que podrían extenderse en algunas zonas, hasta horas de la noche”, se indica en el aviso de vigilancia emitido por la entidad.

    Lluvias y tormentas: extienden aviso de vigilancia a nivel nacional

    Asimismo, se advierte sobre posibles crecidas repentinas de ríos, descargas eléctricas y ráfagas de viento, que pueden causar el desprendimiento de objetos. Se recomienda a las personas tomar medidas de prevención y seguir las recomendaciones emitidas por los estamentos de seguridad.

    El nuevo aviso de vigilancia entró en vigencia a las 2:00 p.m. de este lunes 4 de mayo y se extenderá hasta las 11:59 p.m. del jueves 7.

    Panamá está en la fase de transición de la temporada seca a la lluviosa.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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