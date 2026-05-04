Lluvias y tormentas marcarán el inicio de la semana en gran parte del país

Autoridades mantienen aviso de vigilancia y piden precaución ante crecida de ríos y riesgos asociados

El país amanece este lunes bajo condiciones propias del inicio de la temporada lluviosa, con pronósticos de precipitaciones desde las primeras horas del día en las provincias de Colón, Los Santos y Herrera, además del Golfo de Panamá, informa el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

De acuerdo a la meteoróloga Pilar López, del IMHPA, se prevé que las precipitaciones iniciadas en sectores marítimos se desplacen gradualmente hacia tierra firme, afectando puntos clave del país desde tempranas horas.

Conforme avance el día, se espera que el mal tiempo alcance a la región metropolitana y el oriente del país, por lo que las autoridades instan a la población a tomar precauciones en sus traslados.

El Sinaproc recomienda a la población realizar un monitoreo constante del clima. Imagen tomada de @Sinaproc_Panama

Para la tarde, el pronóstico advierte sobre un incremento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos. Se esperan aguaceros de moderados a fuertes acompañados de actividad eléctrica en Darién, la comarca Emberá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí.

En la capital y Coclé, no se descartan ráfagas de viento, mientras que el resto del país experimentará lluvias de variada intensidad.

Pese a la inestabilidad climática, el IMHPA informó que las condiciones marítimas se mantienen favorables en ambos litorales. No obstante, se recomienda vigilancia extrema debido al aviso vigente por tormentas significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 28ºC y 33ºC, con índices de radiación ultravioleta que alcanzarán niveles muy altos en zonas marítimas.

Afectaciones

Las lluvias recientes ya cobraron su primera víctima fatal de la temporada, confirmada por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el sábado 2 de mayo, un hombre de aproximadamente 35 años que fue arrastrado por la corriente en el sector de San Miguelito.

Además del fallecimiento, las autoridades reportaron el fin de semana inundaciones y deslizamientos, al menos 10 vías anegadas y varias viviendas afectadas en San Miguelito y la ciudad capital.

También reportaron caídas de árboles y daños estructurales en sectores como la 24 de Diciembre y Arnulfo Arias.

Recomendaciones de Seguridad

Ante el aviso de vigilancia vigente hasta este lunes 4 de mayo, las autoridades de emergencia en Panamá enfatizan las siguientes medidas en momentos de fuertes lluvias:

Evitar cruces de riesgo: No intentar atravesar ríos, quebradas o canales, ya sea a pie o en vehículo.

Vigilancia de menores: Mantener especial cuidado con niños y adultos mayores cerca de zonas vulnerables o cauces de agua.

Precaución al conducir: Reducir la velocidad y encender las luces ante la falta de visibilidad y el riesgo de riesgo de que las llantas se deslicen.

Alejarse de estructuras eléctricas: Evitar postes o cables de energía durante tormentas con actividad eléctrica.

Atención a señales de deslizamiento: Si vive en cerros o lomas, vigile grietas en el suelo o inclinación de árboles.

Líneas de Emergencia

Las autoridades informan que ante cualquier incidente de emergencia pueden llamar al 911 o al 6998-4809 (WhatsApp de SINAPROC).