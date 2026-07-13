Amaneció con lluvias y tormentas: Sinaproc extiende aviso de prevención hasta el miércoles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Entra la Onda Tropical 24 y aumentan las viviendas afectadas por inundaciones, vientos y fuerte oleaje en el Caribe.

El país amaneció este lunes con aguaceros torrenciales, fuertes ráfagas de vientos, con zumbidos y actividad eléctrica, por lo que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha extendido el aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta las 8:00 p.m. del próximo miércoles 15 de julio, debido al impacto directo del ingreso de la Onda Tropical N.° 24.

Hasta el momento, el impacto más severo se concentra en la provincia de Bocas del Toro, específicamente en los distritos de Changuinola y Almirante, donde el desborde de quebradas y canales ya deja un saldo de más de 4,000 personas afectadas y 1,372 viviendas inundadas.

Reportan más de 250 casas afectadas en Chiriquí Grande, Bocas del Toro. Sinaproc

Por otro lado, en la provincia de Colón, un deslizamiento de tierra en la comunidad de Achiote, distrito de Chagres, afectó una vivienda y obligó la evacuación de una familia por el riesgo inminente del terreno. Hasta el momento no hay reportes de heridos.

El aviso de prevención por oleajes se mantiene. Foto: Alexander Arosemena.

Pronóstico para las próximas horas

De acuerdo con el reporte de la meteoróloga María Cosme, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), las condiciones del tiempo para este lunes se distribuirán de la siguiente manera:

Tarde: Se prevén aguaceros con tormentas de moderadas a fuertes, concentrados principalmente hacia la región Occidental (Bocas del Toro, Comarca Ngäbe-Buglé y Chiriquí) y sectores de la Costa Abajo de Colón. El resto del país registrará aguaceros aislados pero potencialmente fuertes.

Noche: Se espera la persistencia de lluvias y tormentas en el Caribe Occidental y Central. En la vertiente del Pacífico, las precipitaciones se mantendrán sobre Chiriquí, Veraguas (centro y sur), Panamá Oeste y Panamá Norte.

Temperaturas y Radiación: Las temperaturas máximas oscilarán entre los 23°C y 32°C, generando una sensación térmica elevada debido a la abundante humedad.

Sinaproc advierte que los índices de radiación ultravioleta se situarán en niveles de muy altos a extremos (6 a 10+).

Aviso de prevención por oleaje se mantiene. Foto: Alexander Arosemena

Condiciones marítimas bajo advertencia

El IMHPA mantiene a la vez vigente el aviso de vigilancia por oleaje en el Caribe, donde se registran olas de entre 1.40 y 2.00 metros de altura, declarando condiciones de Advertencia. En contraste, el litoral del Pacífico presenta condiciones favorables con olas de 0.80 a 1.20 metros.

Las autoridades reiteran que las zonas con mayores acumulados significativos de lluvia (Bocas del Toro, el sector caribeño de la Comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón y el noroeste de Chiriquí) presentan un riesgo crítico de inundaciones, crecidas de ríos y nuevos deslizamientos de tierra.

Hay más de 4,000 personas damnificadas en Bocas del Toro. Sinaproc

Recomendaciones a la población

Sinaproc insta a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad y comparte las siguientes directrices obligatorias:

Evitar el cruce de ríos, quebradas o calles inundadas.

No permanecer en áreas vulnerables a deslizamientos o inundaciones.

Asegurar techos y limpiar cunetas para evitar anegaciones locales.

Mochila de emergencia. Recomiendan tener listo un plan familiar de evacuación y lista una mochila de emergencias.

Además, señalan que la mochila debe permitir sobrevivir de forma autónoma durante al menos 72 horas. De acuerdo a Sinaproc, el bolso debe ser impermeable, resistente y cómodo de cargar y debe permanecer en un lugar de fácil acceso cerca de la salida de tu hogar.

Para reportar cualquier emergencia, las líneas telefónicas habilitadas son los servicios de emergencia, el 520-4426 (Nacional), 520-4429 (Colón) y el canal de WhatsApp 6998-4809.