Lo que no respondió Lucy Molinar: las respuestas de la ministra que dejaron dudas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Educación, Lucy Molinar, respondió por escrito a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, pero el cuestionario dejó dudas sobre laptops por $273 millones, el recorte del FECE, PISA 2029 y 13 escuelas que no iniciaron clases.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, remitió a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional las respuestas al cuestionario de 15 preguntas formulado por los diputados sobre diversos temas vinculados con la gestión educativa. El documento aborda asuntos relacionados con contratación pública, alimentación escolar, rediseño curricular, personal docente e infraestructura escolar.

La entrega de las respuestas se produjo luego de dos citaciones previas a las que la titular del Ministerio de Educación (Meduca) no asistió por compromisos previamente adquiridos. La primera convocatoria había sido fijada para el 25 de marzo y la segunda para el 8 de abril de 2026. Posteriormente, la comisión presidida por el diputado independiente Jorge Bloise programó una nueva convocatoria para el 22 de abril, fecha en la que la ministra remitió por escrito las respuestas al cuestionario legislativo.

Laptops, pruebas y docentes

Entre los temas consultados figura la licitación por $273 millones para la adquisición de laptops y otros componentes tecnológicos. Los diputados solicitaron conocer qué factores incidieron en esa decisión.

En la respuesta oficial, la ministra indicó que no hubo compra directa, sino procesos públicos de licitación. Sin embargo, el documento no desarrolla de forma específica los criterios técnicos, pedagógicos o administrativos considerados para impulsar ese proyecto.

También se pidió información sobre cuánto dinero de esa contratación sería destinado a paneles solares y mantenimiento en escuelas de difícil acceso.

La respuesta hace referencia a programas nacionales de conectividad e internet y menciona porcentajes vinculados a otros componentes, pero no detalla una cifra concreta para paneles solares ni un desglose específico sobre el mantenimiento de los planteles beneficiados.

Por 3ra vez citamos a la Ministra de Educación y no se dio cita a la comisión de educación, cultura y deporte que presido.



En esta ocasión se pudo responder por escrito el cuestionario y lo compartiremos por esta vía porque al final la intención de citar a las autoridades son… — Jorge Bloise Iglesias (@jorgeibloise) April 22, 2026

Otro de los capítulos del cuestionario corresponde al área curricular. La comisión solicitó la fecha exacta de aplicación de la Prueba Nacional Censal de Inglés prevista para 2026.

La respuesta remitida por el Meduca señala que el proceso se realizará por etapas desde el segundo trimestre del año. No se incluye un calendario detallado, regiones de inicio ni fases de ejecución.

Sobre la preparación de Panamá para el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA-2029), el Meduca informó que mantiene acciones dirigidas al fortalecimiento de competencias, pensamiento lógico y mejora de aprendizajes.

No obstante, en el documento no aparecen desarrollados cronogramas específicos, metas medibles, presupuesto asignado ni una estrategia nacional desglosada para esa evaluación internacional.

La situación de docentes separados de sus cargos tras las protestas relacionadas con la Caja de Seguro Social también fue parte del cuestionario legislativo.

Los diputados solicitaron conocer la cifra exacta de educadores apartados y el posible impacto económico para el Estado en caso de reintegros derivados de decisiones judiciales.

Miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional. Foto/Cortesía

La respuesta oficial indica que el tema se mantiene dentro del ámbito legal correspondiente. El documento no incorpora el número de expedientes ni proyecciones económicas sobre eventuales fallos.

En cuanto a las vacantes docentes en áreas comarcales, la Asamblea pidió información actualizada sobre plazas pendientes en materias fundamentales.

El Meduca respondió que los docentes separados fueron reemplazados y que se realizaron nombramientos. No obstante, la respuesta no presenta estadísticas consolidadas sobre el déficit docente actual en esas regiones ni un desglose por especialidad.

FECE, meriendas e infraestructura

Otro punto abordado fue la denuncia de falta de planificación en los procesos de licitación de meriendas escolares.

Además, se consultó sobre la situación del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) y los mecanismos de ejecución de recursos destinados a los planteles oficiales.

Dentro de la documentación remitida también se confirma una reducción en la asignación por estudiante. De $100.00 que se destinaban anteriormente, el monto fue ajustado a $60.00 por alumno. Según la explicación oficial, la medida responde a un criterio de distribución uniforme entre centros educativos.

La respuesta no detalla cómo impactará esa reducción en escuelas ubicadas en zonas apartadas, donde los costos de transporte, mantenimiento y adquisición de insumos suelen ser mayores. Tampoco se presenta un desglose regional sobre el efecto de la medida en corregimientos de menores ingresos.

La comisión consultó si algún funcionario había sido llamado a rendir cuentas por demoras o irregularidades señaladas en ese proceso. En la respuesta no se mencionan nombres ni investigaciones internas. El documento se limita a explicar que las contrataciones públicas atraviesan etapas legales y administrativas que pueden extender los plazos.

Respecto a infraestructura escolar, los diputados solicitaron un informe detallado sobre los 13 centros educativos que no iniciaron clases en 2026, incluido el listado de escuelas, porcentaje de avance de obras y fechas estimadas de entrega.

La ministra respondió que esa información se encuentra disponible en la plataforma MeducaSIG. El cuestionario remitido a la Asamblea no incorpora el detalle solicitado sobre cada plantel.

La entrega de estas respuestas forma parte del proceso de fiscalización legislativa sobre la gestión del sistema educativo nacional. Los asuntos planteados por la comisión continúan dentro de la agenda pública por su relación con inversión estatal, cobertura escolar, alimentación estudiantil, infraestructura y resultados académicos.