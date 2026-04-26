Los 28 pacientes afectados con un agroquímico en Colón están fuera de peligro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los 28 pacientes que requirieron atención médica tras resultar afectados por el derrame de un agroquímico en Salamanca, provincia de Colón, están fuera de peligro, informó este sábado el Ministerio de Salud (Minsa).

En un comunicado, la entidad informó que los pacientes fueron atendidos por el sistema integral de salud y que, a excepción de un paciente que recibió atención en la policlínica del sector, la mayoría de los afectados completó su periodo de observación en el Hospital Manuel Amador Guerrero. Todos fueron dados de alta.

De forma extraoficial, se conoció que el agroquímico estaba en unos envases de lata en un basurero del lugar y que fue tomado por un habitante de calle. Al parecer, el contenido del envase se combinó con el agua de lluvia, lo que generó un fuerte olor que afectó a las personas que estaban cerca.

El Minsa agregó que se mantiene la recomendación de vigilancia médica durante las próximas 48 a 72 horas, ante la posibilidad de complicaciones respiratorias tardías asociadas a la exposición al plaguicida.