Panamá, 26 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Salud

    Los 28 pacientes afectados con un agroquímico en Colón están fuera de peligro

    Henry Cárdenas P.
    Los 28 pacientes afectados con un agroquímico en Colón están fuera de peligro
    El Minsa informó que todas las personas afectadas recibieron el alta médica. Cortesía

    Los 28 pacientes que requirieron atención médica tras resultar afectados por el derrame de un agroquímico en Salamanca, provincia de Colón, están fuera de peligro, informó este sábado el Ministerio de Salud (Minsa).

    En un comunicado, la entidad informó que los pacientes fueron atendidos por el sistema integral de salud y que, a excepción de un paciente que recibió atención en la policlínica del sector, la mayoría de los afectados completó su periodo de observación en el Hospital Manuel Amador Guerrero. Todos fueron dados de alta.

    De forma extraoficial, se conoció que el agroquímico estaba en unos envases de lata en un basurero del lugar y que fue tomado por un habitante de calle. Al parecer, el contenido del envase se combinó con el agua de lluvia, lo que generó un fuerte olor que afectó a las personas que estaban cerca.

    El Minsa agregó que se mantiene la recomendación de vigilancia médica durante las próximas 48 a 72 horas, ante la posibilidad de complicaciones respiratorias tardías asociadas a la exposición al plaguicida.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cepanim: MEF aclara para qué sirve el número de referencia en el registro. Leer más
    • Meduca detecta red de funcionarios implicados en falsificación de diplomas y presenta denuncia en el MP. Leer más
    • Nuevo director del Idaan, el hijo de una figura clave en el círculo cero del presidente de la República. Leer más
    • ‘Todos van a recibir su Cepanim’, Chapman llama a registrarse con calma. Leer más
    • Empresa proveedora de Lotto y Pega 3 desconecta el sistema y deja a cientos sin poder cobrar. Leer más
    • Más de 15 mil personas se han registrado en las primeras horas para el retiro de los Cepanim. Leer más
    • Mitradel mantiene que repartidores de PedidosYa no son empleados, aunque ofrece asesoría. Leer más