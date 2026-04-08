Los hechos que han puesto a prueba al puente de las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El incendio registrado la tarde del lunes 6 de abril en la zona de La Boca, debajo del puente de las Américas, obligó a suspender el paso de la vía por al menos un día. El hecho, vuelve a poner en foco la historia de una de las principales conexiones del país, marcada en sus 63 años por tragedias, accidentes y episodios que han dejado huella en la memoria colectiva de los panameños.

Inauguración

La construcción del puente de las Américas fue financiada por el gobierno de los Estados Unidos, que en ese momento tenía el control administrativo sobre el Canal de Panamá. El diseño del puente fue realizado por la empresa Sverdrup & Parcel, mientras que la construcción estuvo a cargo de John F. Beasley Construction Company, según la revista El Faro.

Para su inauguración, el puente fue bautizado como el Ferry Thatcher, llamado en honor a Maurice H. Thatcher, exmiembro de la Comisión del Canal que había propuesto su creación.

Maurice Thatcher (izquierda), era en 1962 el único miembro sobreviviente de la Comisión del Canal del Istmo (ICC por sus siglás en inglés) y por eso se le confirió el honor de poner su nombre en el primer puente sobre le Canal.

El nombre, sin embargo, fue rechazado. El 2 de octubre, la diputada Thelma King presentó en la Asamblea Nacional una resolución para llamar a la vía “puente de las Américas”. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Por otra parte, organizaciones del movimiento estudiantil invitaron al público en general a una gran concentración que, desde la plaza 5 de Mayo, llevaría pancartas, banderas y consignas hacia la estructura.

Pese a la extrema seguridad del lugar, debido a los invitados internacionales que asistirían, esto no impidió que un grupo de estudiantes subiera a las vigas del puente y colocara la bandera panameña en lo alto.

Panameños colocaron una bandera en la parte alta del puente de las Américas el día de su inauguración. Biblioteca Roberto F. Chiari

Sucesos del 9 de enero de 1964

Según recoge la revista Lotería de la Biblioteca Nacional, después de iniciarse los disturbios en la tarde del día 9 de enero de 1964, el ejército de los Estados Unidos ocupó el puente de las Américas el 10 de enero y lo cerró al tránsito de vehículos hasta el 12 de enero.

Estudiantes panameños caminando por Balboa en dirección a la Balboa High School. 9 de enero, 1964.

La medida no solo contribuyó a agravar la tensa situación existente entre los dos países, sino que también los dos centros urbanos de mayor población, Panamá y Colón, quedaron aislados y sin comunicación terrestre con las regiones agropecuarias del interior de la República.

La primera gran tragedia

El lunes 24 de mayo de 1971 y, con solo nueve años de funcionamiento, el puente de las Américas fue el escenario de una de las mayores tragedias de tránsito ocurridas en el país.

El bus número 20 de la ruta La Chorrera-Panamá rompió la barandilla de protección del puente y cayó al vacío, dejando un saldo de 38 fallecidos y 5 sobrevivientes.

Bus accidentado en el puente de las Américas en 1971. Archivo

Según se conoce, el bus, que viajaba con 43 pasajeros hacia la ciudad capital, perdió el control al sufrir un desperfecto mecánico mientras trataba de rebasar a otro bus, estrellándose con la baranda izquierda, la cual cedió, provocando que el automóvil cayera desde una altura de 48 metros.

Cabe resaltar que el bus impactó en el área de los depósitos de petróleo de Balboa, mismo que hoy es noticia por el incendio.

Soldados de 1979

Ocho años más tarde, el 11 de junio de 1979, un camión del ejército estadounidense que transportaba a militares de la Compañía B, del cuarto batallón del Comando Sur, tratando de cambiarse al carril derecho, sin fijarse que un carro iba a su par, se cruzó a la vía contraria tratando de esquivar un carro a su derecha, chocó con una de las barandas y cayó al vacío.

Camión militar estadounidense accidentado en el puente de las Américas en 1979.

Según se reporta, el camión, de unas dos toneladas, que se dirigía a la ciudad capital, impactó con un árbol y cayó a un borde de la calle que conducía al antiguo ferry.

El hecho dejó un saldo de 16 fallecidos, de 17 ocupantes del vehículo.

El Van Dam que nunca llegó

Desde 1974, el gobierno de Estados Unidos había reconocido que el puente de las Américas estaba alcanzando su nivel de soporte, debido al crecimiento exponencial de la población.

El 19 de agosto de 1980, siendo presidente Aristides Royo, se aprobó un contrato por $100 millones para la construcción de un segundo puente sobre el Canal de Panamá. El consorcio fue conformado por la empresa venezolana Industrias Metalúrgicas Van Dam y la empresa panameña de ingeniería Sosa y Barbero.

El proyecto consistía en la construcción de un puente de cuatro carriles, cercano a las esclusas de Miraflores, más una autopista de 18 kilómetros que conectaría desde la salida del puente hasta la entonces autopista Arraiján-La Chorrera.

No hubo licitación pública para contratar el consorcio que construiría el puente. Archivo

El costo del puente era de $68.2 millones y la autopista implicaría otros $20.8 millones. La obra se debía construir en 39 meses.

Sin embargo, el 28 de marzo de 1983, el gobierno del presidente Ricardo de la Espriella canceló el proyecto, alegando que las finanzas públicas estaban debilitadas. En las décadas siguientes, se hicieron reclamos arbitrales que, sumados a lo que ya el Estado panameño había pagado, elevaron la cuenta hasta cerca de los $50 millones.

Las vigas H desaparecidas

En septiembre de 2024, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición de 600 vigas de acero, valoradas en aproximadamente $3 millones, que estaban destinadas a la rehabilitación del puente de las Américas.

Dicha desaparición habría ocurrido durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024). Estas estructuras, adquiridas en administraciones anteriores, permanecían almacenadas en un patio en Farfán, pero su rastro se pierde desde octubre de 2023.

Telemetro/ 600 vigas H.

Según una auditoría, se registraron salidas irregulares de al menos 99 vigas. El resto habría sido distribuido a juntas comunales y otras áreas del país, sin evidencia clara de su uso.

Por este hecho, el juez de garantías, Óscar Carrasquilla, imputó cargos y ordenó la detención de tres personas, entre ellas un funcionario del MOP, un colaborador de la Junta Comunal de Veracruz y la hermana del exrepresentante de esa comunidad, Ronald González, por los delitos de peculado, debido a la sustracción de las vigas, valoradas en 3 millones de dólares.