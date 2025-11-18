Los matan y extorsionan: El peligro de las citas en línea para la comunidad Lgbtiq+

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cada vez son más las alertas sobre los riesgos que enfrentan quienes utilizan aplicaciones para conocer parejas, especialmente dentro de la comunidad Lgbtiq+ (lesbiana, gay, bisexual, trans, travesti, intersexual, queer y otras), aunque el problema también afecta al público en general.

En distintos casos, personas han sido contactadas a través de redes sociales, citadas en lugares desconocidos y trasladadas por servicios de transporte por aplicación hacia puntos donde la supuesta cita simplemente no existe.

Al llegar, en lugar de un encuentro, algunas han sido interceptadas por hombres que las conducen a zonas apartadas, donde se convierten en víctimas de agresiones físicas, robos o incluso asesinatos. Lo que comienza como una conversación en línea puede transformarse en minutos en un escenario de riesgo extremo.

Organizaciones defensoras de derechos advierten que estas agresiones no son hechos aislados, sino parte de un problema creciente relacionado con la falsa sensación de seguridad que ofrecen estas plataformas y con el uso de perfiles creados para engañar, manipular y vulnerar a las víctimas.

Uno de estos episodios fue el de Estebán De León, un joven asesinado hace dos semanas en el sector de Panamá Este, quien habría sido contactado mediante una aplicación de citas. Historias como la suya se han vuelto más frecuentes y revelan un patrón de violencia que afecta a personas Lgbtiq+, quienes suelen ser blanco de depredadores que se hacen pasar por potenciales parejas para atraer a sus víctimas.

En este sentido, el fiscal Jorge Ferguson, encargado del caso del homicidio de De León, señaló que existen indicios de que el contacto inicial entre la víctima y sus agresores se produjo a través de este tipo de plataformas.

Violencia y prevención: un problema creciente

Ricardo Beteta, presidente de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, explicó que muchos de estos delitos suelen invisibilizarse porque en las noticias se reportan como ajustes de cuenta, crímenes pasionales o robos, y rara vez se reconocen como crímenes de odio.

“La población Lgbtiq+ es particularmente vulnerable debido al ambiente de homofobia y discriminación que existe en Panamá”, señaló, agregando que esta realidad se refleja en comentarios públicos que revictimizan a las personas afectadas y minimizan la gravedad de los ataques.

Beteta hizo un llamado a la prevención y compartió medidas simples pero efectivas para quienes utilizan aplicaciones de ligue, especialmente hombres gay. Recomendó verificar los perfiles, no aceptar invitaciones a lugares apartados, preferir espacios públicos para los encuentros y no permitir que personas desconocidas ingresen a automóviles o viviendas.

Además, aconsejó no compartir información personal sensible, como domicilio, lugar de trabajo, ingresos o rutinas diarias, y enfatizó la importancia de solicitar ayuda ante cualquier situación de riesgo.

“Vive tu sexualidad libremente, con dignidad, pero toma precauciones para proteger tu seguridad personal y preservar tu integridad”, agregó Beteta. Estas recomendaciones buscan concientizar tanto a la comunidad LGBTIQ+ como al público en general sobre los peligros de estas plataformas, reforzando que la libertad y la seguridad pueden coexistir.

La combinación de alerta, educación y medidas preventivas se vuelve crucial en un contexto donde la violencia digital puede transformarse en violencia física y donde la información compartida en línea puede determinar la diferencia entre un encuentro seguro y una tragedia.

Según un recuento propio de la Ahmnp, en el 2024 se registraron las muertes de cinco personas gais y dos personas trans. Beteta explicó que existen numerosos depredadores que fingen ser homosexuales para aprovecharse, robar, chantajear, extorsionar o agredir físicamente a sus víctimas.

“Es un tema complejo, porque tiene que ver con el ligue que tienen en redes sociales, donde muchos no perciben el riesgo real de lo que puede suceder. Los asesinatos representan la cúspide de toda esta problemática”, indicó.

En varios casos, agregó, algunas personas cobran por servicios sexuales, mientras que en otras simplemente tienen relaciones y luego exigen dinero a cambio. De estos escenarios surgen conflictos que, en los peores casos, terminan en tragedias, dejando a la comunidad expuesta a un riesgo constante que requiere prevención y conciencia social.

El llamado de Beteta es claro: la información, la prevención y la educación sobre el uso seguro de aplicaciones de citas no solo protegen a la comunidad Lgbtiq+, sino que también alertan al público en general sobre los peligros de confiar ciegamente en perfiles digitales. Vivir la sexualidad libremente puede coexistir con la seguridad personal, siempre que se combine la libertad con la prudencia, la vigilancia y la conciencia de riesgos reales.

En Panamá, las aplicaciones de citas más populares entre los usuarios son Tinder, Bumble, Hinge y OkCupid, mientras que Grindr continúa siendo la plataforma preferida dentro de la comunidad LGBTIQ+. Datos de la firma de marketing Start.io revelan que el uso de estas apps está encabezado por los hombres, quienes representan el 59.3% de los usuarios, frente al 40.7% correspondiente a mujeres.

Los datos también muestra que los jóvenes entre 18 y 24 años conforman el grupo con mayor presencia en estas plataformas, con un 57.5% del total. Les siguen los usuarios de 25 a 34 años (30.3%), y en tercer lugar, quienes tienen entre 35 y 44 años (7.5%).

Aunque estas aplicaciones han permitido que muchas personas formen vínculos afectivos o sociales exitosos, también existe un sector que opta por no utilizarlas, motivado por el temor a ser engañado, estafado o expuesto a situaciones que comprometan su seguridad personal.