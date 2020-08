Los Metro Bus transportarán a 45 pasajeros desde este 24 de agosto

USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA

Debido al aumento de actividades comerciales desde este lunes 24 de agosto los autobuses del Metro Bus transportarán a 45 pasajeros.

Así lo informó este viernes 21 de agosto la empresa Mi Bus, que detalló que se reforzarán las medidas de bioseguridad en cada uno de los autobuses.

A partir de este lunes 24 de Agosto en #MiBus por tu seguridad y la de todos, estaremos tomando las siguientes medidas de bioseguridad.#UnPanamáMejor#TrabajandoporPanamá#LaNormalidadEsCuidarte#UsaTuMascarilla pic.twitter.com/buXAIJMa6l — Transporte Masivo de Panamá - MiBus (@OficialMiBus) August 21, 2020

Otra de las medidas que se reiteran es que todos los pasajeros deberán utilizar mascarilla dentro de los vehículos.

También se les pedirá a los pasajeros que no hablen durante los trayectos, todos los asientos podrán utilizarse, a excepción de los puestos que están detrás del operador, marcados con una X roja.

El horario de operaciones para las rutas troncales, complementarias y la ruta de Corredor S420 de Pacora se mantendrá de lunes a sábado, de 4:00 a.m. a 12:00 a.m.

Mientras que el resto de las rutas corredores se mantendrá operando de 4:00 a.m. a 8:00 a.m. y luego se retomarán esos servicios de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Por último, la empresa detalló que los domingos de cuarentena total los servicios troncales, complementarios y sólo la ruta corredor de Pacora operarán de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 12:00 a.m.