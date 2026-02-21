Los momentos de Willie Colón y Rubén Blades que marcaron la historia de la salsa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras el fallecimiento de Willie Colón este 21 de febrero de 2026, su legado junto a Rubén Blades vuelve a escena: una sociedad musical que, desde Siembra hasta sus conciertos históricos y posteriores desencuentros, transformó para siempre la historia de la salsa.

La relación artística entre Willie Colón y Rubén Blades es una de las más influyentes en la historia de la salsa. Su alianza, iniciada a mediados de la década de 1970 bajo el sello Fania Records, redefinió el sonido del género al incorporar narrativa urbana, crítica social y arreglos sofisticados que trascendieron las pistas de baile.

El punto cumbre llegó en 1978 con el lanzamiento de Siembra, considerado el disco de salsa más vendido de todos los tiempos. Producido por Colón y compuesto e interpretado por Blades, incluyó temas como Pedro Navaja, Plástico y Buscando Guayaba.

Celia Cruz, Rubén Blades y Willie Colón. Tomada de internet

El éxito del álbum consolidó a la dupla y los llevó a escenarios internacionales. Dos años después, el 22 de marzo de 1980, ofrecieron un histórico concierto en el Capitol Theatre de Nueva Jersey, cuyas grabaciones en vivo se convirtieron en material de culto para los seguidores del género.

La colaboración continuó con Canciones del Solar de los Aburridos (1981), donde profundizaron en letras de contenido social, y con la banda sonora de The Last Fight (1982).

Rubén Blades y Wiilie Colón, los salseros que le cantaron juntos a la vida, que te da sorpresas. Tomada de Internet.

Tras años de caminos separados —Blades enfocado también en la política y Colón en proyectos propios y producción— volvieron a reunirse en estudio con Tras la Tormenta, lanzado el 31 de enero de 1995, considerado su última gran producción conjunta.

Rubén Blades junto a Willie Colón en una de las fotos emblemáticas del duo de la salsa. Tomanda de internet

En julio de 1998, Willie Colón y Rubén Blades ofrecieron un concierto memorable en Venezuela como parte del festival Amnistía, que fue filmado y lanzado bajo el título Willie Colón & Rubén Blades – Live In Venezuela.

Su último concierto juntos se llevó a cabo el 4 de mayo de 2003 en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, bajo el nombre Siembra.

En años recientes, la relación volvió a ocupar titulares. En febrero de 2024 surgió una disputa pública a raíz de Siembra: 45° Aniversario, versión en vivo que le valió a Blades un Grammy Latino.

Colón cuestionó públicamente la producción en redes sociales, lo que generó intercambio de declaraciones y reavivó viejas diferencias sobre derechos y reconocimientos. A pesar de ello, figuras como Gilberto Santa Rosa y Perico Ortiz abogaron en 2025 por una reconciliación entre ambos íconos.

Más allá de las polémicas, la historia compartida entre Colón y Blades permanece como un capítulo esencial de la música latinoamericana. Sus conciertos, entrevistas y grabaciones siguen circulando en plataformas digitales, recordando una sociedad creativa que transformó la salsa en crónica social y banda sonora de toda una generación.

1. Pedro Navaja (1978)

Incluida en el álbum Siembra, es la canción más emblemática de la dupla Willie Colón y Rubén Blades. Una crónica urbana que revolucionó la narrativa dentro de la salsa.

2. Plástico (1978)

Tema de apertura de Siembra, con fuerte crítica social y uno de los arreglos más potentes de la época.

3. Buscando Guayaba (1978)

Rítmica y festiva, se convirtió en infaltable en sus conciertos de finales de los 70.

4. Tiburón (1981)

Incluida en Canciones del Solar de los Aburridos, es una de sus canciones más políticas y directas.

5. Ligia Elena (1978)

Historia romántica con crítica social, también parte de Siembra.

6. Plantación Adentro (1978)

Tema de fuerte contenido histórico y afrocaribeño.

7. Simón (1981)

También incluida en Canciones del Solar de los Aburridos, es un homenaje a Simón Bolívar y uno de los temas más latinoamericanistas del dúo, ampliamente coreado en sus presentaciones en vivo.

Fotografía del 23 de junio de 1982 que muestra a Willie Colón y Rubén Blades en compañía de Celia Cruz. EFE

La disputa

Una reseña de la agencia EFE recuerda que el conflicto entre Rubén Blades y Willie Colón se originó en 2003, tras el concierto en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan por los 25 años de Siembra, cuando Colón acusó a Blades de no pagarle lo acordado.

Blades explicó que cobraría 350 mil dólares por el evento y que, luego de cubrir gastos de producción, dividiría las ganancias con Colón. Sin embargo, aseguró que solo recibió 68 mil dólares, mientras que Colón lo demandó en 2007 alegando que se le adeudaban 115 mil.

Rubén Blades y Willie Colón

En 2013, el juez federal Bruce J. McGiverin falló a favor de Blades, al concluir que la empresa promotora manejó los fondos sin autorización y los utilizó para saldar deudas propias.

