Los Santos conmemora el 10 de noviembre con actos protocolares y sin desfiles tras el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El alcalde santeño pidió a las autoridades nacionales y locales unir esfuerzos para atender las necesidades de la población. “El pueblo no mira banderas políticas”, afirmó.

La conmemoración del Primer Grito de Independencia de Panamá de España se desarrolló este martes 10 de noviembre en La Villa de Los Santos con actos protocolares y sin los tradicionales desfiles, debido a las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre en la provincia.

La jornada, que recordó los 205 años del levantamiento popular de 1821, estuvo marcada por los llamados a trabajar en la recuperación de las comunidades afectadas por el fuerte sismo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, quien participó en los actos acompañado por la primera dama, ministros de Estado y autoridades locales, se refirió a los trabajos de reconstrucción y reconoció que la inversión necesaria para atender las afectaciones podría superar los $100 millones anunciados inicialmente.

“Esa fue una cifra para arrancar. Esto va a costar mucho más plata”, manifestó el mandatario al ser consultado sobre los recursos destinados a enfrentar las consecuencias del terremoto.

El 10 de noviembre se vive de forma distinta en La Villa de Los Santos tras el terremoto. Cortesía/Presidencia de la República

Mulino también se refirió a las evaluaciones que se realizan en los centros educativos afectados. Indicó que el ministro de Educación, Ventura Vega, está al frente de estas inspecciones y expresó su expectativa de que los trabajos permitan tener las instalaciones listas para el inicio del próximo año escolar. “Vamos a hacer todo el esfuerzo para que eso sea así”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, recordó que la fecha histórica coincide con el primer mes desde el terremoto que afectó viviendas y puso en riesgo a numerosas familias de la región.

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“Esta misma fecha que se cumple es también un mes de lo que vivimos el 9 de octubre”, expresó el alcalde, quien reconoció que todavía hay incertidumbre y mucho trabajo por hacer para recuperar el distrito.

Montenegro pidió a las autoridades nacionales y locales unir esfuerzos para atender las necesidades de la población, al señalar que la recuperación debe estar por encima de las diferencias políticas. “El pueblo no mira banderas políticas”, afirmó.

El alcalde también solicitó al presidente considerar herramientas para fortalecer la gestión de los municipios del interior del país, entre ellas la renovación de la Ley 37 de 2009, relacionada con la descentralización.

Mulino visita Los Santos en una jornada del 10 de noviembre marcada por la reconstrucción. Cortesía

La conmemoración del 10 de noviembre recordó el levantamiento de los habitantes de La Villa de Los Santos contra el dominio colonial español en 1821, un acontecimiento que impulsó el proceso de independencia de Panamá, proclamada el 28 de noviembre de ese año.