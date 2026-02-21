Los sorprendieron lavando oro en plena reserva forestal en Panamá: así cayó la pareja

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un hombre y una mujer que realizaban trabajos de minería ilegal en el cauce del río Tebario, dentro de la Reserva Forestal El Montuoso, en Herrera, fueron aprehendidos este fin de semana.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la pareja fue encontrada infraganti por guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la Policía Ambiental mientras ejecutaban las labores de minería.

Las autoridades decomisaron objetos utilizados para las tareas, como tres platos de madera para lavar oro, tres palas, dos barras de hierro y tres envases plásticos con posible material minero en su interior.

“Estas personas serán procesadas y puestas a órdenes del Ministerio Público”, informó la entidad.

Fuero decomisados instrumentos para la minería ilegal. Cortesía/Miambiente

El ministerio recalcó que el impacto negativo más crítico de la minería ilegal es la contaminación irreversible de los ecosistemas acuáticos y terrestres mediante el uso descontrolado de sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro, lo cual representa un grave riesgo para la salud pública.

“De acuerdo con datos científicos, en el ser humano puede causar daños neurológicos permanentes, mientras que el cianuro es un veneno de acción rápida que bloquea la respiración celular, causando mortandad inmediata en la fauna y, en altas proporciones, en el ser humano”, aseguró.