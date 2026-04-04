Panamá, 06 de abril del 2026

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    JUEGOS DE AZAR

    Lotería Nacional: cambios en el sorteo del domingo 5 de abril por Semana Santa

    Aleida Samaniego C.
    Lotería Nacional: cambios en el sorteo del domingo 5 de abril por Semana Santa
    Billeteros en la Lotería Nacional de Beneficencia. Foto/ Yaritza Mojica

    La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció cambios en la programación de sus sorteos y en los horarios de atención al público con motivo de la Semana Santa 2026.

    Estas modificaciones buscan facilitar la logística de los billeteros y garantizar que los ganadores puedan cobrar sus premios sin inconvenientes.

    Nuevas fechas de los sorteos

    • Sorteo Dominical del 5 de abril: se traslada al lunes 6 de abril.

    • Sorteo Miercolito del 8 de abril: se realizará el jueves 9 de abril.

    Horarios de oficinas y atención al público

    • Viernes Santo (3 de abril): todas las oficinas permanecerán cerradas a nivel nacional.

    • Sábado de Gloria (4 de abril): atención exclusiva para recaudación, entrega de productos y pago de premios, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

    • Domingo de Resurrección (5 de abril): oficinas cerradas.

    • Lunes 6 al domingo 12 de abril: retorno al horario regular en todas las sedes.

    La LNB recuerda a los jugadores mantenerse atentos a estos cambios y planificar sus compras y cobros con anticipación para evitar contratiempos durante la Semana Santa. Estar informados sobre las nuevas fechas y horarios permitirá que los ganadores disfruten de sus premios sin inconvenientes y que los billeteros puedan organizar sus operaciones con normalidad.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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