Lotería Nacional: cambios en el sorteo del domingo 5 de abril por Semana Santa

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció cambios en la programación de sus sorteos y en los horarios de atención al público con motivo de la Semana Santa 2026.

Estas modificaciones buscan facilitar la logística de los billeteros y garantizar que los ganadores puedan cobrar sus premios sin inconvenientes.

Nuevas fechas de los sorteos

Sorteo Dominical del 5 de abril: se traslada al lunes 6 de abril.

Sorteo Miercolito del 8 de abril: se realizará el jueves 9 de abril.

Horarios de oficinas y atención al público

Viernes Santo (3 de abril): todas las oficinas permanecerán cerradas a nivel nacional.

Sábado de Gloria (4 de abril): atención exclusiva para recaudación, entrega de productos y pago de premios, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Domingo de Resurrección (5 de abril): oficinas cerradas.

Lunes 6 al domingo 12 de abril: retorno al horario regular en todas las sedes.

La LNB recuerda a los jugadores mantenerse atentos a estos cambios y planificar sus compras y cobros con anticipación para evitar contratiempos durante la Semana Santa. Estar informados sobre las nuevas fechas y horarios permitirá que los ganadores disfruten de sus premios sin inconvenientes y que los billeteros puedan organizar sus operaciones con normalidad.