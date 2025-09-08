Panamá, 08 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    EDUCACIÓN SUPERIOR

    Lucy Molinar cancela reunión para separar a secretaria ejecutiva de Coneaupa

    Aleida Samaniego C.
    Lucy Molinar cancela reunión para separar a secretaria ejecutiva de Coneaupa
    Varios miembros de Coneaupa asistieron a la reunión convocada por la ministra de Educación, Lucy Molinar

    La ministra de Educación, Lucy Molinar, decidió cancelar en la mañana de hoy, 8 de septiembre, la reunión en la que se discutiría la separación e investigación de la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), María del Carmen Terrientes de Benavides.

    +info

    Secretaria ejecutiva de Coneaupa dice no conocer las razones de su investigaciónUniversidades particulares rechazan intento de separar secretaria ejecutiva del Coneaupa Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa Formación médica en universidades privadas: Coneaupa aclara su rol Cuatro universidades cierran; otras esperan acreditación oficial: Coneaupa

    La decisión fue comunicada por Molinar a través de una carta dirigida a la secretaria ejecutiva de Coneaupa, en la que explicó que la suspensión de la sesión extraordinaria se debía a “imprevistos institucionales”.

    En la misma misiva, Molinar solicitó a Terrientes de Benavides que informara a los miembros del Coneaupa sobre la cancelación de la reunión.

    Lea aquí la carta completa:

    Adjuntos

    Nota meduca.pdf

    El Ministerio de Educación (Meduca) había convocado para este lunes, una sesión extraordinaria del Coneaupa, que preside, para tratar la separación de la secretaria ejecutiva mientras se desarrollaba una investigación.

    Pero la agenda de la sesión extraordinaria no mencionaba los motivos de la separación ni los detalles de la investigación, lo que ha generado incertidumbre en la comunidad educativa.

    Lucy Molinar cancela reunión para separar a secretaria ejecutiva de Coneaupa

    La Ley 52 de junio de 2015, que creó el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, establece en su artículo 27 que el secretario ejecutivo y el secretario adjunto pueden ser removidos de sus cargos mediante acuerdo de los miembros del Coneaupa, por mayoría absoluta, tras una evaluación de su desempeño en el cumplimiento de las funciones establecidas en la normativa.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos pide a más de 250,000 venezolanos ‘prepararse’ para salir del país en noviembre. Leer más
    • Llegan a Panamá aeronaves de Estados Unidos en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Pilotos de F-16 venezolanos que sobrevolaron buques de Estados Unidos ‘estarían actuando bajo amenazas de Maduro’. Leer más
    • Minsa ordena suspender el registro sanitario y el retiro del mercado de desodorantes y perfumes. Leer más
    • Sitraibana pierde último recurso legal; queda en firme ilegalidad de huelga en Bocas del Toro. Leer más