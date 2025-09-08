Lucy Molinar cancela reunión para separar a secretaria ejecutiva de Coneaupa

La ministra de Educación, Lucy Molinar, decidió cancelar en la mañana de hoy, 8 de septiembre, la reunión en la que se discutiría la separación e investigación de la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), María del Carmen Terrientes de Benavides.

La decisión fue comunicada por Molinar a través de una carta dirigida a la secretaria ejecutiva de Coneaupa, en la que explicó que la suspensión de la sesión extraordinaria se debía a “imprevistos institucionales”.

En la misma misiva, Molinar solicitó a Terrientes de Benavides que informara a los miembros del Coneaupa sobre la cancelación de la reunión.

Lea aquí la carta completa:

El Ministerio de Educación (Meduca) había convocado para este lunes, una sesión extraordinaria del Coneaupa, que preside, para tratar la separación de la secretaria ejecutiva mientras se desarrollaba una investigación.

Pero la agenda de la sesión extraordinaria no mencionaba los motivos de la separación ni los detalles de la investigación, lo que ha generado incertidumbre en la comunidad educativa.

La Ley 52 de junio de 2015, que creó el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, establece en su artículo 27 que el secretario ejecutivo y el secretario adjunto pueden ser removidos de sus cargos mediante acuerdo de los miembros del Coneaupa, por mayoría absoluta, tras una evaluación de su desempeño en el cumplimiento de las funciones establecidas en la normativa.