Panamá, 18 de marzo del 2026

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    EDUCACIÓN SUPERIOR

    Lucy Molinar: ‘no firmaré acreditaciones universitarias sin sustento’ en Coneaupa

    La ministra de Educación, Lucy Molinar, advirtió que no firmará acreditaciones universitarias sin respaldo ante la paralización de sesiones del Coneaupa.

    Aleida Samaniego C.
    Lucy Molinar: ‘no firmaré acreditaciones universitarias sin sustento’ en Coneaupa
    La ministra de Educación Lucy Molinar (izquierda) y el diputado Jorge Bloise (derecha). Fotos/Archivo

    La ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó hoy, martes 17 de marzo, que no firmará acreditaciones universitarias sin respaldo, en medio de los cuestionamientos por la paralización de las sesiones del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa).

    +info

    Paralización del Coneaupa afecta procesos de acreditación universitaria en Panamá‘Entraron en una zona de confort’: Lucy Molinar expone crisis en Coneaupa Fracasa intento de investigar y separar a la secretaria ejecutiva del Coneaupa

    La reacción de Molinar se produjo tras la publicación de La Prensa de una carta enviada el 9 de marzo por el diputado y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise, en la que advirtió sobre los efectos de mantener suspendidas estas reuniones obligatorias.

    La ministra sostuvo que existen serias irregularidades en el sistema universitario. Recordó que, a finales del año pasado, el Ministerio de Educación (Meduca) solicitó una investigación; sin embargo, los integrantes del Coneaupa rechazaron la solicitud, lo que mantiene en pausa varios procesos pendientes.

    “Yo no voy a firmar una acreditación que no tenga sustento”, reiteró Molinar, al tiempo que cuestionó el crecimiento acelerado de graduados en algunas carreras en comparación con instituciones tradicionales. También advirtió que no respaldará procesos que no garanticen calidad académica.

    “Hay universidades que, en estos últimos 10 años, han graduado más abogados que la Universidad de Panamá en toda su historia”, ironizó la ministra.

    Respecto a las universidades que esperan estas firmas, Molinar señaló: “Yo abrigo la esperanza de que sepan que el relajo se acabó, que no es posible que un crédito valga tanto tiempo de estudio en otros países y en Panamá sea la mitad. Cuando todo el mundo quiera ponerse en serio, entonces podemos hablar en serio”.

    De acuerdo con el documento enviado por la comisión, el Meduca remitió observaciones a la convocatoria de la reunión pocos días antes de su celebración.

    Estas observaciones estaban relacionadas con aspectos administrativos, como el plazo de convocatoria, la numeración de la sesión y la redacción del orden del día.

    En una comunicación enviada el 4 de febrero, el viceministerio administrativo del Meduca, Luis Antonio Herrera, señaló a la secretaria ejecutiva de Coneaupa, María del Carmen Terrientes de Benavides, que la convocatoria debía cumplir con el plazo mínimo de cinco días hábiles de anticipación, tal como establece el reglamento interno del organismo. También observó inconsistencias en la identificación de la sesión —que aparecía con numeraciones distintas— y pidió corregir la agenda, incluyendo de forma clara las actas pendientes de aprobación.

    Para los diputados, se trataba de elementos formales que podían subsanarse sin necesidad de suspender la reunión. “Estas observaciones no justificaban la cancelación”, señaló Bloise, al advertir que el consejo debía atender una agenda cargada de expedientes pendientes.

    Lea la carta enviada por el diputado Bloise a la ministra Molinar:

    Adjuntos

    2026_1863_AN_CECD - CONEAUPA.pdf

    Un día después, el 5 de febrero, el Coneaupa respondió al ministerio indicando que acogía las observaciones y procedería a realizar las correcciones correspondientes, entre ellas la identificación correcta de la sesión como Sesión Ordinaria II-2026 y la inclusión completa de las actas que debían aprobarse.

    El consejo también explicó que algunas inconsistencias administrativas respondían a limitaciones operativas internas, entre ellas la falta de personal administrativo suficiente para atender todos los procesos.

    Lea la carta del Meduca a la secretaria ejecutiva del Coneaupa

    Adjuntos

    Carta 2.pdf

    Mora acumulada

    La Comisión de Educación sostiene que el Coneaupa mantiene más de 50 asuntos pendientes de resolución, de los cuales al menos 30 corresponden a expedientes que datan de finales de 2024.

    Según el diagnóstico planteado en la comunicación oficial, esta acumulación evidencia que la inactividad del organismo no es un problema reciente, sino un patrón que se ha repetido durante 2024, 2025 y lo que va de 2026.

    Entre los expedientes pendientes se encuentran evaluaciones institucionales y procesos de acreditación de programas académicos que deben resolverse por el consejo. Para la comisión legislativa, la falta de sesiones regulares del organismo puede generar consecuencias que trascienden el ámbito administrativo.

    En su carta, Bloise solicitó que el Coneaupa convoque lo antes posible la Sesión Ordinaria II-2026, con el objetivo de evacuar los expedientes acumulados y restablecer la regularidad de las reuniones del consejo.

    La comisión también instó al Meduca a colaborar para garantizar el funcionamiento normal del organismo y evitar acciones que puedan obstaculizar el cumplimiento de sus funciones.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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