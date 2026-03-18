Panamá, 18 de marzo del 2026

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    Consumidores

    Lugares de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 19 de marzo

    Henry Cárdenas P.
    Lugares de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 19 de marzo
    Las Agroferias están abiertas a partir de las 8:00 a.m. Tomada de X

    La venta de productos agropecuarios a precios accesibles en las Agroferias habilitadas en diferentes regiones del país continúa este jueves 18 de marzo, confirmó el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

    Las Agroferias están abiertas a partir de las 8:00 a.m. y para adquirir los productos, los consumidores deben presentar su cédula de identidad personal.

    Además del arroz, uno de los productos más buscados por los compradores, también se puede adquirir menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevos, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.

    Jueves 19 de marzo

    Coclé: casa del pueblo de Llano Sánchez, distrito de Aguadulce.

    Veraguas: casa comunal de Los Panamaes, distrito de San Francisco.

    Panamá Oeste: casa cultural de Lídice, distrito de Capira.

    Herrera: parque municipal de Pesé, en el corregimiento de Pesé cabecera.

    Panamá: parque de Plaza Valencia, en Villa Zaita, en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

    Los Santos: calle a un costado de la iglesia de Macaracas, en el corregimiento de Macaracas cabecera.

    Bocas del Toro: parque Cincuentenario, en Isla Colón.

    Comarca Ngäbe Buglé: Junta Comunal de Cerro Puerco, distrito de Muná.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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