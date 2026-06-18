‘Maestro de maestros’: así recuerda la comunidad médica a Enrique Mendoza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La comunidad médica y universitaria lamenta su muerte y resalta su legado en la formación de generaciones de profesionales, así como su lucha por la construcción de una nueva facultad de medicina en el país.

Una noticia que sorprendió y entristeció a la comunidad médica y universitaria la tarde del 17 de junio fue la muerte del doctor Enrique Javier Mendoza Posada, quien fue tres veces decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

Mendoza es recordado como un caballero de voz calmada, trato mesurado y paso firme, con un léxico único al momento de comunicarse, cualidades que lo distinguieron tanto en el ámbito académico como profesional.

Durante años, luchó por la construcción de una nueva Facultad de Medicina. Apenas el pasado mes de mayo, durante la conmemoración del Día del Médico Panameño y el aniversario de la facultad, señaló en un artículo de opinión publicado en este diario que no había motivos de celebración ante el escenario de la salud pública nacional.

Recordó que en los últimos 15 años el país no ha logrado iniciar la construcción de la nueva facultad, a pesar de contar con 5.5 hectáreas de terreno en la Ciudad de la Salud. Indicó que se elaboraron planos siguiendo el modelo de escuelas de medicina norteamericanas, tomando como referencia el diseño impulsado por el ingeniero Alberto de Saint-Malo hace casi 80 años, cuando viajó a Estados Unidos para conocer estas estructuras.

Sin embargo, la obra nunca se inició. “Ni siquiera se ha colocado la primera piedra”, lamentó, al referirse a lo que consideraba inercia, desinterés y falta de liderazgo institucional.

En 2019, Mendoza encabezó una marcha junto a estudiantes y médicos para exigir al gobierno la construcción de la nueva Facultad de Medicina, en una de las expresiones más visibles de su lucha por este proyecto.

El exdecano de Medicina encabezó una marcha en el 2019 para exigir la construcción a las autoridades la construcción de una nueva Facultad de Medicina. Foto/Archivo

Ayer, tras conocerse su fallecimiento, colegas, alumnos, pacientes y organizaciones médicas lamentaron su partida.

Entre ellas, la Asociación Panameña de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, de la cual era miembro insigne. Sus colegas lo describieron como un maestro en el aula, haciendo que la bioquímica cobrara vida ante sus estudiantes.

La asociación lo recordó como un docente de gran vocación, capaz de transformar la enseñanza en una experiencia viva y significativa para sus alumnos.

La Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos de Panamá (Fenameri) expresó su profundo pesar por su fallecimiento, al recordarlo como un insigne maestro de generaciones de médicos panameños, destacado internista, endocrinólogo y bioquímico.

Destacaron su labor como formador, líder de procesos de certificación académica y firme defensor de la educación superior, así como su participación en momentos decisivos de la vida universitaria del país.

“Hoy la medicina panameña pierde a uno de sus más grandes referentes, pero su legado permanecerá vivo en las aulas, hospitales y en cada uno de los profesionales que tuvieron la fortuna de aprender de su ejemplo”, señaló la organización.

Exalumnos también expresaron su pesar. La pediatra Yessenia Williams lo describió como “maestro en toda la extensión de la palabra. Su legado en la universidad y la medicina perdurará para siempre”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Panameña de Cirujanos Plásticos, José Espino, manifestó: “mi profesor, admirado siempre, incansable luchador por la población, deja en cada uno de nosotros una huella admirable; su legado vivirá en cada uno de sus alumnos”.

Mendoza fue egresado con primer puesto de honor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, donde cursó siete años de estudios. Realizó dos años de internado rotatorio en hospitales docentes panameños.

Posteriormente, fue nombrado por concurso como médico residente en hospitales franceses durante tres años, donde obtuvo su especialidad en Endocrinología en la Universidad de Montpellier, en Francia. Continuó su formación con estudios de Medicina Interna y Endocrinología en la Universidad de Liège, en Bélgica.

Además, obtuvo una maestría en Bioquímica en la Universidad de Miami, donde también realizó estudios de posgrado en Ciencias Médicas Básicas y Hematología, y trabajó durante cuatro años en su Facultad de Medicina.

Con su partida, la medicina panameña pierde a uno de sus grandes referentes. Su legado académico y humano queda en la memoria de sus estudiantes, colegas y de la Universidad de Panamá, donde dedicó su vida a formar generaciones de médicos.