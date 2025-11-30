Magia navideña en Juan Díaz: comunidad celebra encendido del primer árbol

En el parque Heliodoro Patiño, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, se llevó a cabo este fin de semana el encendido del primer árbol navideño de los parques a nivel nacional, durante un evento organizado por la junta comunal.
La actividad, que reunió a cientos de familias, marcó el inicio oficial de la temporada festiva en la comunidad.
Niños, adolescentes y adultos disfrutaron de actividades recreativas, bailes y melodías propias de la época, además de refrescos, millos y golosinas. La jornada se extendió entre risas, fotografías y la convivencia entre vecinos.