Mánchester los vio nacer, y ahora los ve reconciliarse: el retorno de los Gallagher al lugar donde todo comenzó

La espera terminó. Oasis está de regreso. Como dice la canción con la que abren el telón, “Es bueno estar de vuelta”. Después de años de espera tras la separación del grupo, y meses de anticipación luego del anuncio del reencuentro, la gira de la exitosa banda de la década de 1990 y pionera del género britpop, titulada “Oasis Live ’25”, inició el fin de semana pasado en la capital galesa de Cardiff.

Este fin de semana posee un ingrediente aún más especial, sin embargo, ya que este viernes 11 y sábado 12 de julio volverán a tocar en el Heaton Park de Mánchester por primera vez desde junio de 2009. La ciudad del norte de Inglaterra es su hogar y el lugar que vio nacer y crecer a Paul “Bonehead” Arthurs, miembro original de la agrupación que ha vuelto exclusivamente para la gira, y a los hermanos Liam y Noel Gallagher, líderes del grupo y artífices de esta tan esperada reunión.

Y es que Oasis empieza y termina con los hermanos Gallagher. A lo largo de sus años juntos, Liam fue el vocalista principal y Noel, el escritor y compositor principal. La ruptura en agosto de 2009 surgió a raíz de una pelea entre los hermanos tras bastidores, poco antes de salir al escenario en París. Si bien es cierto que las discusiones entre ambos eran famosas y públicas a lo largo de su tiempo juntos, esta última fue la gota que derramó el vaso y, horas después, Noel anunció su abandono en el sitio web de la banda.

Los conciertos del pasado viernes 4 y sábado 5 de julio en el Principality Stadium de Cardiff pusieron a 75,000 almas a cantar, gritar, vibrar, sentir y llorar con algunos de los himnos más recordados de los años noventa y la primera década del siglo XXI.

Desde éxitos auténticamente poderosos y rockeros como la de apertura “Hello”, “Cigarettes & Alcohol”, “Roll with It” y “Rock ‘n’ Roll Star”, hasta la íntimamente vulnerable “Talk Tonight”, baladas como “Stand by Me” y “Whatever”, e himnos reconocidos a nivel mundial como “Don’t Look Back in Anger”, “Champagne Supernova” y “Live Forever”, o la icónica “Wonderwall”, el público presente disfrutó por 135 minutos.

Después de los conciertos de este fin de semana en Mánchester, la banda tocará tres fechas más en la ciudad para un total de cinco. Oasis cerrará su paso por Inglaterra con cinco fechas en Londres a fin de mes y principios de agosto, antes de irse a Edimburgo para tres conciertos. Sus primeros shows fuera del Reino Unido serán el 16 y 17 de agosto en Dublín, Irlanda, para los únicos toques —hasta la fecha— en la Unión Europea.

A finales de agosto se moverán a Norteamérica, donde iniciarán con dos conciertos en Toronto, Canadá, seguidos de cinco en Estados Unidos: en Chicago, el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y el Rose Bowl de Pasadena, California. Luego de dos conciertos a mediados de septiembre en Ciudad de México, volverán a Londres para dos toques a finales de mes.

La gira seguirá con un concierto en Corea del Sur, dos en Japón y cinco en Australia, antes de moverse a Sudamérica, donde tienen a algunos de sus seguidores más apasionados. El 15 y 16 de noviembre tocarán en Buenos Aires, el 19 en Santiago de Chile, y cerrarán el tour con dos conciertos en São Paulo, Brasil, el 22 y 23 de noviembre.

En total serán 41 conciertos en 13 países a lo largo de 4 meses, pero no cabe duda de que los de este fin de semana tendrán un sabor especial para los hermanos Gallagher. No solo se trata de un regreso al escenario en casa —algo que ya han hecho como solistas—, sino de un regreso a casa juntos y unidos como socios, compañeros y hermanos.