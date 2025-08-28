Panamá, 28 de agosto del 2025

    SERVICIO DE AGUA

    Mantenimiento en planta de Miraflores: interrupción temporal de agua en varias zonas

    Getzalette Reyes
    La planta de agua de Miraflores ha estado en funcionamiento desde el 14 de marzo de 1915. LP Archivo

    La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que el próximo domingo 31 de agosto de 2025 se realizará un mantenimiento programado en la planta potabilizadora de Miraflores, lo que ocasionará la suspensión temporal del suministro de agua potable en varios sectores.

    Las labores se llevarán a cabo en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., afectando las siguientes áreas:

    • Miraflores: El Tucán, Panamá Pacífico y San Juan.

    • Arraiján: Clientes abastecidos desde la estación de Arraiján.

    • Balboa: Áreas de Altos y Bajo Servicio (Panamá, Ancón, Balboa y Amador).

    La ACP exhorta a la población de estas comunidades a tomar las medidas necesarias para abastecerse de agua potable durante el periodo de mantenimiento.

    La planta de Miraflores inició operaciones en marzo de 1915. La producción diaria es de hasta 50 millones de galones diarios.

